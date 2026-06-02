Ferrari Luce - Meinungen weltweit: „Temu-Ferrari“ - nationale Tragödie - Statussymbol

In den USA kassiert der Luce vor allem Design-Kritik. Das Autoportal Edmunds nennt den Auftritt "langweilig" und zieht den Vergleich zu einem futuristischen Disney-Themenpark-Gefährt – zu wenig Sexappeal für einen Supersportwagen in der 600.000-Dollar-Klasse.

Parallel läuft eine zweite Debatte: Tech- und Wirtschaftsmedien stellen den Luce als Risiko mit Ansage dar. Fortune lobt den Mut zur Innovation und erinnert an den Purosangue: Erst Empörung, dann Erfolg. Genau diese Spaltung prägt viele US-Kommentarspalten: Die einen sehen den Verrat an der Tradition, die anderen eine überfällige Modernisierung.

Miami vs. Old Money: Statussymbol für die einen, "Daily Driver" für die anderen In Miami findet der Luce ein Publikum, das Status neu definiert. Krypto- und Tech-Millionäre feiern den minimalistischen Look als "Apple-Style" für den Ocean Drive: sauber, futuristisch, maximal auffällig – ohne Nostalgie für V12-Krawall.

In traditionelleren Hochburgen wie Palm Beach kippt die Stimmung. Dort irritiert der Fünftürer-Look viele Sammler, die Händler eher in der älteren Klientel verorten. Einige ordnen den Luce als exzentrisches Luxus-Alltagsauto ein – weniger als Sammlerstück für die klimatisierte Garage.

Europa außerhalb Italiens: Spott, Meme-Kultur – und der Vorwurf "Identitätsverlust" In Deutschland und Großbritannien zündet der Luce sofort als Meme. In sozialen Medien fallen Begriffe wie "Playmobil-Auto", "Temu-Ferrari" oder "Handstaubsauger". Spötter ziehen den Vergleich zur Apple-Welt gleich mit: Der Luce wirke wie eine überdimensionierte "Magic Mouse" auf Rädern – und der Sprung von Consumer-Electronics-Ästhetik zum Supersportwagen sei missglückt.

Gleichzeitig liefern Experten die theoretische Klammer: Ferdinand Dudenhöffer kritisiert im Handelsblatt, Ferrari setze – wie andere Hersteller zuvor – beim Elektroauto auf ein zu stark abweichendes Design und riskiere damit den Verlust der Markenidentität.

Großbritannien: Goodwood liebt Mechanik – der Luce liefert Software In Großbritannien stößt der Luce besonders in der traditionsbewussten Community auf Widerstand. Viele Fans verbinden Ferrari mit mechanischer Rohheit, Sound und Motorsport-Erzählung – und reagieren allergisch, wenn Dynamik vor allem über Software und vier E-Motoren kommt. Die BBC greift diese Grundskepsis gegenüber "seelenlosen" Elektro-Supersportwagen auf.

Ferrari Social-Media-Kommentatoren in den USA sehen in dem Ferrari Luce eine fahrbare Apple Magic Mouse.

Italien: Kulturkampf um "Made in Italy" – und prominente Gegenwehr In Italien eskaliert die Diskussion zur Identitätsfrage – viele Kommentatoren nehmen den Luce als nationale Tragödie wahr. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen Formen und Proportionen, sondern gegen das, was Ferrari als nationales Symbol verkörpert. Verbitterte Fans verweisen darauf, dass man es mit einem legendären Designstudio wie Pininfarina hätte schaffen können. Manche Kommentatoren lesen den Luce sogar als Symbol für eine breitere italienische Frustration – nach dem Motto: Wenn selbst Ferrari so etwas präsentiert, stimmt etwas nicht.

Ex-Ferrari-Chef Luca di Montezemolo äußert öffentlich Sorge, Ferrari könne "einen Mythos zerstören" – und wünscht das Cavallino Rampante am liebsten vom Auto herunter. Sein bissiger Kommentar: "Immerhin ist es ein Auto, das die Chinesen nicht kopieren werden." kursierte danach breit in italienischen Medien und sozialen Netzwerken. Politiker wie Matteo Salvini und Carlo Calenda nutzen den Luce als Bühne für eine "Made in Italy"-Debatte. Ferrari inszenierte den Luce sogar beim Papst in Castel Gandolfo. Medienberichte erwähnen ein Lob fürs Lenkrad – zum Auto selbst schwieg er demonstrativ höflich.

In Maranello, wo Ferrari Alltag und Identität zugleich ist, kippt die Stimmung nicht überall. Laut Wired verteidigen lokale Wirte und Gastronomen den Luce trotzig mit sympathischem Lokalpatriotismus: "Ein Ferrari ist ein Ferrari – fantastico, basta."

Monaco: Im Stop-and-go zählt der Auftritt – der Luce passt ins Fürstentum Monaco bewertet den Luce pragmatisch. Monaco Life ordnet ihn als ultraluxuriösen Hingucker ein, der im dichten Stadtstaat lokal emissionsfrei unterwegs ist und trotzdem maximale Aufmerksamkeit abräumt. Vor Ort melden Händler laut Berichten bereits Interesse und Vorbestellungen.

Ferrari Die runden Heckleuchten des Luce reichen Ferrari-Fans als Erinnerung an ihre Marke nicht.

China: Zuspruch aus der Tech-Branche – und gnadenlose Preis/Tech-Vergleiche In China fällt die Debatte schärfer und selbstbewusster aus. Aus der Tech-Branche kommt auch Zuspruch: Nio-Chef William Li verteidigt laut Börse Online das Design als "wegweisend" und betont, Fotos würden dem Auto nicht gerecht – man müsse es live sehen.

Gleichzeitig kippt die Stimmung in vielen Foren in offenen Spott: China vergleicht, rechnet, zerlegt. Besonders laut ist der Vergleich mit dem Xiaomi SU7 Ultra: mehr Leistung, Nordschleifen-Prestige und ein Bruchteil des Preises – so lautet der Tenor in vielen Posts. Dazu kommt BYD: Der Yangwang U9 gilt als "echtes Elektro-Hypercar" mit Show-Fahrwerk, das tanzt, springt und auf drei Rädern fahren kann – und trotzdem deutlich weniger kostet als der Luce.

Beim Design dreht China den Spieß um: CarNewsChina beschreibt den Luce als Auto, das Ferrari "für China" baute – und das dann ausgerechnet an chinesische EV-Silhouetten erinnere. In europäischen Foren taucht als Pointe die verkehrte Welt auf: "Ferrari sieht chinesisch aus, chinesische Sportwagen sehen aus wie Ferrari."

Australien: Luxussteuer treibt den Preis – trotzdem Lob fürs Interieur Australien diskutiert den Luce vor allem über den Preis. Drive prognostiziert, der Luce werde inklusive Luxussteuer zum teuersten straßenzugelassenen Elektroauto des Landes. In den Kommentaren überwiegt der Spott, einzelne Stimmen loben aber das Interieur als spektakulär und den radikalen Bruch als konsequent modernen Ansatz.

Indien, Golfregion, Brasilien, Japan, Türkei: Fünf Märkte, fünf Sollbruchstellen In Indiens Luxuszirkel zählt das Drama. Viele staunen über die 1.050 PS und das Vier-Motoren-Layout, aber sie stellen sofort die Schlüsselfrage: Zündet ein künstlich verstärkter E-Sound als Statussignal – oder wirkt er wie Ersatztheater?

Golfregion: V12 bleibt Prestige-König In den Golfstaaten dominiert ein klarer Code: Exklusivität klingt nach Zwölfzylinder und riecht nach Benzin, zumal Sprit billig bleibt. Außerdem greift die Region traditionell bei Ferraris exklusivsten V12-Modellen besonders stark zu. Ein lautloser, extrem teurer Fünfsitzer wirkt dort schnell wie ein ungewöhnlicher Drittwagen, nicht wie der neue Mittelpunkt einer Sammlung.

Ferrari Das Cockpit des Luce bekommt von einigen Kommentatoren Lob, andere sehen darin eine ungelenke Tablet-Welt.

Brasilien: Luxus endet nicht am Ladepark Brasiliens Elite diskutiert den Luce weniger als Design-Statement, sondern als Alltagsfrage: Wo lädt man ihn schnell und verlässlich außerhalb von São Paulo und Rio? Ohne flächendeckendes High-Power-Laden verliert selbst ein 600.000-Euro-Symbol an Reiz, weil es Planung statt Spontaneität verlangt.

Japan: Wenn Ferrari nach Elektronik aussieht, kippt die Romantik Japans Ferrari-Fans lieben klassische Formen und hochdrehende Saugmotoren. Genau deshalb wirkt das glatte, klinische Auftreten des Luce auf viele wie Unterhaltungselektronik im Supersportwagen-Format – und nicht wie Rennsport-DNA für die Straße.

Türkei: "Smartphone auf Rädern" statt italienischer Krawall In türkischen Foren landet der Luce schnell bei Etiketten wie "Luxus-Familienkutsche" oder "Smartphone auf Rädern". Viele vermissen die aggressive italienische Linie – und spotten über einen Ferrari, der im Auftritt zu brav wirkt.