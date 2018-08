Kurz vor dem Launch des Supra hat Toyotas Chef-Ingenieur Tesuya Tada einen weiteren Sportwagen unterhalb des Toyota GT86 in Aussicht gestellt.

Er sagte in einem Interview auf der Toyota-UK-Webseite: „Akio [Toyoda; CEO von Toyota] hat immer gesagt, dass die Firma gerne drei Brüder haben möchte, mit dem GT86 in der Mitte und dem Supra als großen Bruder“. Entsprechend wäre das dritte Modell ein Sportwagen unterhalb des GT86, der dann in der Größe eines Mazda MX-5 als Toyota MR2-Nachfolger auf den Markt käme.

Drei Brüder bis 2020

Tada hatte bereits 2017 das Thema der „drei Brüder“ in einem Interview mit britischen Medien zur Sprache gebracht und gehofft die drei Modelle „bald“ am Start zu haben und nannte das Jahr 2020 als spätesten Einführungszeitpunkt. Es sei indes sehr schwer einen einfachen Sportwagen aufzubauen. Für die Implementierung einer Batterie wäre zudem ein Mittelmotor-Konzept wie beim MR2 „attraktiv“. Einen reinen Elektrorenner wollte Tada damals auch nicht ausschließen, wenngleich das für ihn wichtigste Element eines Sportwagen ein geringes Gewicht sei.

Einen ersten Ausblick auf einen möglichen Toyota MR2-Nachfolger und Mazda MX-5-Rivalen gab Toyota bereits auf der Tokio Motor Show 2015. Dort enthüllten sie die Studie S-FR Concept (siehe Fotoshow). Das viersitzige Sportcoupé kam auf eine Länge von 3,99 Meter, eine Breite von 1,70 Meter und eine Höhe von nur 1,32 Meter.

Damit war er 25 Zentimeter kürzer als ein GT86. Sein Antriebslayout passt jedoch nicht zum Mittelmotor-Wunsch von Tada: Frontmotor, Hinterradantrieb. Der Motor: Ein 1,5-Liter-Vierzylinder mit 128 PS und 147 Nm Drehmoment. Neben dem neuen Toyota MR2 legen die Japaner 2021 auch eine neue Version des GT86 auf.

Der Toyota MR2 wurde in drei Generationen von 1984 bis 2007 gebaut. Der zweisitzigen Mittelmotorsportwagen mit Heckantrieb wurde in der letzten W3-Ausführung von einem Vierzylinder mit 1,8 Litern Hubraum und 140 PS befeuert.