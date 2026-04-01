Produktionsende für BMW 8er: Luxus-Modell bekommt keinen Nachfolger

Mit dem Auslaufen der Produktion im April endet die zweite Modellgeneration des BMW 8er . Bereits zuvor war das Modell aus dem Online-Konfigurator verschwunden, individuelle Bestellungen waren nicht mehr möglich.

Die 2018 eingeführte Neuauflage des 8er wurde in drei Karosserievarianten angeboten: als zweitüriges Coupé, als Cabriolet und als viertüriges Gran Coupé. Letzteres blieb zuletzt die einzige verfügbare Ausführung. Die Spitzenversionen der BMW M8-Reihe wurden bereits vorzeitig eingestellt. Das M8 Coupé lief Anfang 2025 aus, während Cabriolet und Gran Coupé wenig später folgten. Damit reduzierte sich das Angebot schrittweise, bevor nun die komplette Baureihe eingestellt wird.

Ende nach sieben Jahren Zum Marktstart setzte BMW beim Basismodell auf einen Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum, kombiniert mit einer Achtgang-Automatik und Hinterradantrieb. Die Leistung lag bei 335 PS. Darüber hinaus umfasste das Programm leistungsstärkere Varianten, darunter Modelle mit V8-Biturbo sowie die Hochleistungsausführungen der M GmbH.

Zum Abschluss der Produktion legte BMW eine limitierte Sonderserie auf. Das M850i Edition M Heritage basierte auf dem V8-Modell mit 4,4 Litern Hubraum und einer Leistung von 530 PS. Die Stückzahl war auf 500 Fahrzeuge begrenzt. Die Lackfarben orientierten sich an der ersten Generation der Baureihe aus dem Jahr 1989 und griffen historische Farbtöne wie Daytona Violet oder Oxford Green auf. Im Vergleich dazu leistete das ursprüngliche V12-Aggregat der ersten 8er-Generation deutlich weniger, bot jedoch in Kombination mit einem manuellen Sechsganggetriebe eine seinerzeit ungewöhnliche Konfiguration.

3er als Produktionsnachfolger Gefertigt wurde der 8er im Werk Dingolfing, dem größten europäischen Produktionsstandort von BMW. Dort laufen neben den Modellen der 4er-, 5er- und 7er-Reihe auch elektrische Fahrzeuge sowie Karosserien für Modelle von Rolls-Royce vom Band. Mit dem Wegfall des 8er wird Produktionskapazität frei, die künftig unter anderem für die neue 3er-Generation G50 genutzt werden soll.

Ein direkter Nachfolger ist aktuell nicht vorgesehen. Zwischenzeitlich kursierten Berichte über eine mögliche Rückkehr der 6er-Reihe, die jedoch vom Hersteller dementiert wurden. Auch ein eigenständiges Elektro-Gran-Coupé auf Basis des 8er gilt derzeit als unwahrscheinlich.