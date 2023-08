Die durch und durch auf Praxisnutzen perfektionierte kleine Kiste ist in der ersten Generation lahm, laut und von erschütternder Rostanfälligkeit gezeichnet. Nicht unbedingt das, was man sich üblicherweise für ein zweites Leben als gepflegter Oldtimer auf den Wunschzettel schreibt. Das sah man bei Niels van Roij Design irgendwie anders und machte sich an die Arbeit. Anlass: Der 40. Geburtstag des längst zum Kultmobil gereiften Fiat Panda 4x4. Das Objekt: Der ganz besondere Panda 4x4 Sisley.

Sisley-Sondermodell des Panda 4x4

Der Allrad-Panda entstand in Zusammenarbeit mit den Allrad-Experten von Steyr Puch in Österreich und wurde ab 1983 ausgeliefert. Hierauf wiederum basierte das Sondermodell Panda 4x4 Sisley, das Fiat zunächst in einer limitierten Edition von 500 Exemplaren anbot, später wurde der Sisley dann zu einer regulären Ausstattungsvariante. Die besonderen Merkmale des Panda 4x4 Sisley waren die Dachreling (in der damaligen Werbung mit aufgeschnalltem Kanu dargestellt), die Metalliclackierung sowie höherwertige Sitz- und Armaturenbezüge. Als Schmankerl bekam der Sisley außerdem noch eine Scheinwerfer-Waschanlage und Abenteuer-Instrumente: Die waren damals der letzte Schrei bei Geländewagen und zeigten die Seitenneigung sowie den Steigungswinkel des Autos.