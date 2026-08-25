Audi 200 Quattro: Wie ein Fünfzylinder 1988 die Trans-Am-Serie dominierte

Ende der 1980er Jahre sah sich Audi in den USA mit negativer Presse konfrontiert und suchte nach einer Möglichkeit, das Image der Marke wiederherzustellen. Die Lösung fand sich im Motorsport, genauer gesagt in der SCCA Trans-Am-Serie. Mit einer seriennahen Limousine, dem kleinsten Motor im Feld und überlegener Technologie trat der Hersteller an, um die Konkurrenz so nachhaltig zu besiegen, dass die Regeln für die Folgesaison geändert wurden.

Ein Weg aus der Vertrauenskrise Im Jahr 1987 sah sich Audi in den Vereinigten Staaten mit Berichten über angeblich fehlerhafte Getriebe konfrontiert, die später als manipuliert entlarvt wurden. Der Ruf der Marke hatte jedoch bereits erheblichen Schaden genommen, und die Führungsebene suchte dringend nach einer wirksamen Gegenmaßnahme. Zur gleichen Zeit benötigte das Rennteam Group 44 nach dem Verlust seines Jaguar-Programms in der IMSA ein neues Betätigungsfeld.

Die beiden Partner fanden zusammen und visierten die SCCA Trans-Am-Serie an, eine Meisterschaft, die von Silhouette-Fahrzeugen mit Rohrrahmen und leistungsstarken V8-Motoren dominiert wurde. Anstatt ein ähnliches Konzept zu verfolgen, entnahm Audi mehrere viertürige 200er-Limousinen aus der laufenden Produktion, um sie für den Wettbewerb vorzubereiten.

2,1 Liter Hubraum für mehr als 500 PS Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Audis Rennabteilung und Group 44 war ein beeindruckendes Wettbewerbsfahrzeug. Ausgestattet mit ultrabreiten GFK-Kotflügeln, einem Überrollkäfig und umfangreichen Chassis-Verstärkungen basierte der Rennwagen weiterhin auf der Serienkarosserie. Das Herzstück war ein im Vergleich zur Konkurrenz kleiner Fünfzylinder-Reihenmotor mit 2,1 Litern Hubraum, der mithilfe eines massiven Turboladers eine Leistung von über 500 PS entwickelte.

Entscheidend für den Erfolg war die Integration des rallyeerprobten Quattro-Allradantriebs. Ein Torsen-Mittendifferenzial sowie Sperrdifferenziale an Vorder- und Hinterachse sorgten für eine überlegene Traktion. Das Leergewicht des Fahrzeugs lag bei rund 1.180 Kilogramm. Bemerkenswert ist, dass die serienmäßigen Radaufhängungen – MacPherson-Federbeine vorn und eine Doppelquerlenkerachse hinten – beibehalten wurden. Um dem Reglement zu entsprechen, das Sechsganggetriebe verbot, legte Audi einen Gang in der Schaltbox still.

8 von 13 Siegen führten zum Titel Für den Erfolg war auch das hochkarätige Fahrertrio verantwortlich, bestehend aus Hurley Haywood, Walter Röhrl und Hans-Joachim Stuck. Bereits im ersten Rennen der Saison 1988 in Long Beach sicherte sich Stuck den zweiten Platz. Nach einem Sieg im folgenden Lauf in Dallas und einem sechsten Platz am Sears Point Raceway startete das Team eine Siegesserie.

Die folgenden fünf Rennen wurden in Folge gewonnen, was die Organisatoren dazu veranlasste, die Audi-Fahrzeuge mit Luftmengenbegrenzern, Zusatzgewicht und schmaleren Reifen zu bändigen. Das gelang jedoch nur teilweise. Am Ende der Saison hatte das Team acht der insgesamt 13 Rennen gewonnen und sicherte sich damit sowohl den Fahrer- als auch den Herstellertitel.