Anfang der Fünfziger importiert der Österreicher Max Hoffman Fahrzeuge von Porsche und VW in die USA. Volkswagen beschließt nach einiger Zeit den Vertrag mit Hoffman als alleinigen Importeur zu kündigen und gründet 1954 Volkswagen of America. Die Geschäftsführer in Wolfsburg eröffnen eine eigene US-Organisation, mit dem Ziel, den damals weltweit größten Automarkt zu erschließen.

Der T1 steht über vier Jahrzehnte in einer Scheune

Der T1 von Sammler Bjornsen stand 43 Jahre lang in einer Scheune in Ohio. Bjornsen trug 10 Lackschichten ab und entdeckte darunter das Geheimnis dieses besonderen Bullis. Das erste Indiz für die wahre Identität des Busses war die Ausstattung. Bjornsen fragte bei Volkswagen an und bekam bestätitgt, dass der Schulwagen im Januar 1955 gebaut und in die USA geliefert wurde. Im Zuge der Restaurierung kamen alle Lackschichten, bis auf die ursprüngliche, ab. Anschließend wurde die Lackierung aufgefrischt und die Logos neu aufgetragen. Die Mechanik erhielt eine Revidierung. Die Geräte und Werkzeuge, die zur einzigartigen Ausstattung des Schulbusses gehören, bauten die Restauratoren wieder ein. Der ganze Prozess dauerte fünf Monate, was für ein so großes Projekt fast an eine Rekordzeit grenzt.