Moove (38) – Alain Visser, Lynk & Co. „Die Chinesen holen nicht auf, sie sind längst da“

Alain Visser ist seit über dreißig Jahren in der Autoindustrie und nach vier Jahren bei Volvo, seiner letzten Station bei einem traditionellen Autobauer, zur chinesischen Schwestermarke Lync & Co. gewechselt. Seinem Chef und Geely-CEO Lee Shu Fu habe er schon damals gesagt, es gebe schon genug Automarken, es brauche nicht noch eine. Deshalb will das chinesische Auto-Startup auch mehr sein – Autos baut Visser dennoch, aber er will sie vor allem im Abo anbieten.

Im Gespräch mit Gerd Stegmaier und Luca Leicht verrät der Belgier, warum er die Autoindustrie für einen Dinosaurier hält, warum er das Business-Modell von Unternehmen wie Uber oder Carsharing für riskant und schwierig hält und welche positiven Aspekte er all den Dramen und Krisen rund um die Corona-Pandemie abgewinnen kann.

Zudem erklärt Visser im Podcast, welchen Nutzen sein Unternehmen von der Volvo-Technik hat, was Geely-Chef Li Shufu antreibt, stärker in Richtung Europa zu wachsen, und wieso er es für falsch hält, dass sich viele in der europäischen Autoindustrie sorgen machen würden, dass die Chinesen aufholen könnten. Denn "Die sind längst da!", ist er sich sicher.

