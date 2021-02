Podcast „ams erklärt“ (24) E-Auto im Alltag - Was beim Fahren anders ist

Podcast

Fast 200.000 neue Autos rollten 2020 auf deutsche Straßen. Was erwartet die Käufer, was müssen Sie bei Kauf und unterwegs beachten? Ein Gespräch mit unserem E-Auto-Experten Alex Bloch über Reichweite, Reifenbreite, Rekuperation und alles, was Sie zum Alltag mit dem E-Auto wissen müssen.