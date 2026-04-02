Volvo Hydrogen Truck: Dieser Lkw verbrennt Wasserstoff

Auch im Nutzfahrzeugbereich wird an Alternativen zum herkömmlichen Dieselantrieb gearbeitet. Der Lkw-Hersteller Volvo Trucks setzt auf dem Weg in Richtung CO₂‑neutraler Transportlösungen auch auf Wasserstoff.

Mit Daimler ist Volvo zwar bereits seit 2021 in Joint-Venture Cellcentric zum Thema Brennstoffzelle engagiert, ergänzend will der Lkw-Bauer Wasserstoff aber auch anders nutzen. Und zwar direkt als Treibstoff für Verbrennungsmotoren. Wie Volvo Trucks mitteilt, haben die Straßentests für schwere Lkw, die mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren angetrieben werden, jetzt begonnen. Die Markteinführung dieser Technik ist noch vor 2030 geplant.

Mehr Leistung, weniger Verbrauch und fast null Emissionen Die wasserstoffbetriebenen Lkw von Volvo sollen mit ihrer Leistung neue Maßstäbe setzen – mit höherer Energieeffizienz, geringerem Kraftstoffverbrauch und mehr Motorleistung als herkömmliche Wasserstoff-Verbrennungstechnologien.

Grundlage dafür ist die High Pressure Direct Injection (HPDI). Dabei wird eine geringe Menge Zündkraftstoff unter hohem Druck eingespritzt, um eine Kompressionszündung einzuleiten, bevor Wasserstoff zugeführt wird. Als Zündkraftstoff kommt dabei HVO zum Einsatz. Volvo setzt diese Technologie bereits erfolgreich in gasbetriebenen Lkw ein, von denen weltweit mehr als 10.000 Einheiten verkauft wurden.

Lkw mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor eignen sich nach Volvo-Angaben besonders für den Fernverkehr und für Regionen, in denen die elektrische Ladeinfrastruktur begrenzt ist oder nur wenig Zeit zum Laden batterieelektrischer Fahrzeuge zur Verfügung steht. Kunden können den Hydrogen-Truck im Grunde wie Dieselfahrzeuge einsetzen.

Mit grünem Wasserstoff betrieben und ergänzt durch erneuerbaren HVO als Zündkraftstoff, haben die Volvo Trucks das Potenzial, im Well-to-Wheel‑Vergleich nahezu CO₂‑neutral zu fahren. Nach aktueller EU‑CO₂‑Regulierung werden sie als "Zero Emission Vehicles" (ZEV) eingestuft. Die Wasserstoffmotor-Technologie basiert dabei auf dem bewährten Dieselantriebsstrang.

Die Strategie von Volvo Trucks zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen umfasst batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellen-Antriebe und Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden.