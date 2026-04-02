Subaru Getaway: Elektro-Siebensitzer mit Toyota-Genen

Subaru hat wie erwartet auf der New York Auto Show 2026 mit dem Getaway ein neues Elektromodell vorgestellt. Der große SUV mit Siebensitzer-Layout setzt auf reinen Elektroantrieb und ist eine weitere Subaru-Ableitung eines Toyota-Modells. In diesem Fall stand der Highlander EV Pate.

Zuvor hatte Subaru bereits mit dem Solterra den Toyota bZ 4X, mit dem Trailseeker (bei uns E-Outback) den Toyota bZ Woodland (bei uns bZ 4X Touring) und mit dem Uncharted den Toyota C-HR+ adaptiert. Mit dem neuen Getaway bauen die Japaner ihr Elektroauto-Portfolio nach oben weiter aus. Allerdings stellen die Japaner klar, dass der Getaway den ebenfalls mit drei Sitzreihen ausgerüsteten Verbrenner Ascent nicht ersetzen, sondern ergänzen soll.

Nur auf Subaru-Look angepasst Wie der Highlander baut auch der Subaru auf einer modifizierten TNGA-K-Architektur von Toyota auf. Der Radstand liegt bei 3.051 Millimeter, die Breite beträgt 1,99 Meter. Die Gesamtlänge liegt bei knapp 5,05 Meter, die Höhe bei 1,71 Meter.

Optisch sind der Toyota Highlander EV und der Subaru Getaway weitestgehend identisch. Für eine Subaru-Identität sorgen ein neu gestaltetes Heck sowie eine modifizierte Front. Anstelle des Scheinwerferbandes des Highlander verfügt der Getaway über sechs LED-Akzentleuchten – ein typisches Merkmal von Subaru Elektrofahrzeugen. Diese leuchten auf und zeigen den Ladestatus an, sobald das Fahrzeug angeschlossen ist. Am Heck besitzt der Highlander ein Rücklichtband und dreieckige Rückfahrscheinwerfer, während die Rückleuchten des Getaway durch einen Subaru-Schriftzug geteilt sind und weiter unten rechteckige Rückfahrscheinwerfer angebracht sind.

Für etwas Exklusivität sorgen zwei Lackfarben – grün und violett – die nur für den Subaru zu haben sind. Beim Durchmesser der Leichtmetallfelgen beschränkt sich der Subaru auf maximal 20 Zoll, der Toyota trägt Räder mit bis zu 22 Zoll Durchmesser. Dafür weist die Dachreling des Getaway eine höhere Traglast auf als die des Highlander auf.

Interieur serienmäßig hochwertiger Im Innenraum ist der Subaru fast vollständig mit dem Toyota identisch. Beide SUV bieten Platz für sechs oder sieben Personen, je nachdem, ob die zweite Reihe mit zwei Einzelsitzen oder einer Bank ausgerüstet ist. Das Cockpit ist mit einem 12,3 Zoll großen digitalen Kombiinstrument bestückt, weitere Bedienfunktionen bündelt der 14 Zoll große Infotainment-Touchscreen auf der Armaturentafel. Smartphones laden drahtlos in der Mittelkonsole, weitere USB-Anschlüsse verteilen sich über den Fahrgastraum.

In Sachen Ausstattung weicht Subaru vom Toyota ab. Der Getaway trägt serienmäßig Leder und eine elektrisch umlegbare dritte Sitzreihe. Bei Toyota kosten diese Optionen Aufpreis.

Nur mit Allradantrieb und bis zu 420 PS Der zunächst ausschließlich angebotene zweimotorige Elektroantrieb bietet 313 kW (420 PS), mehr als alle anderen aktuellen Subaru-Modelle und auch mehr als der Toyota Highlander, der mit maximal 252 kW (343 PS) angeboten wird. Kombiniert wird der elektrische Allradantrieb mit einer 95,8 kWh großen Batterie, die Reichweiten von bis 480 Kilometer möglich machen soll. Nachgeladen werden kann mit bis zu 150 kW Ladeleistung. Von 10 auf 80 Prozent soll es so in knapp 30 Minuten gehen. In den USA kann der Gateway mit seinem NACS-Ladeanschluss auch am Tesla-Supercherger-Netzwerk andocken. Subaru plant 2027 eine weitere Allrad-Antriebsoption anzubieten. Zu erwarten ist so die 252 kW-Variante aus dem Highlander, ebenso wie die dort bereits verfügbare kleinere 77-kWh-Batterie.

Marktstart und Preise Zu haben sein soll der neue Subaru Getaway ab Herbst 2026 zu Preisen ab voraussichtlich rund 60.000 Dollar (umgerechnet rund 52.000 Euro). Damit liegt der Subaru etwas über dem Preisniveau, das für den Toyota Highlander EV erwartet wird.