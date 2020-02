Moove (32): Chris Urmson, Aurora Was, wenn die Polizei autonome Autos anhält?

Chris Urmson arbeitet seit über 15 Jahren an autonom fahrenden Autos. Was er dabei erlebt hat, erzählt der Ex-Chefentwickler von Google Cars im Podcast.

Vor drei Jahren hat sich Urmson mit Aurora Innovations selbstständig gemacht. Sein Unternehmen hat mittlerweile einen Börsenwert von zwei Milliarden Dollar. Nicht zuletzum Thema autonomes FahrenFahren zu profitieren. In dieser Folge von Moove, dem New Mobility Podcast von auto motor und sport hören Sie Urmsons Beitrag vom auto motor und sport Kongress 2019. Dort hielt er neben anderen Keynote-Speakern wie dem damaligen Daimler CEO Dieter Zetsche, Ex-Rennfahrer Nico Rossberg oder dem Continental-Chef Elmar Degenhart einen Vortrag und verriet, was seine Beweggründe für die Arbeit am autonomen Fahren sind und was die Technik dahinter alles zu leisten vermag. Urmson gibt nicht nur einen Einblicke wie die kalifornische Tech-Industrie auf die Herausforderungen reagiert, sondern auch wie er mit seinem Team bei Aurora daran arbeitet.

Urmson erzählt, was ihn von der Vision vom autonomen Fahren begeistert hat, wie er vor 15 Jahren mit dem Thema in Kontakt gekommen ist und warum er schnell lernen musste, dass mit einem reinen Kraftakt auf diesem jungen Forschungsfeld nicht viel mehr zu holen ist, als jede Menge Scherben und schrottreife Prototypen, die in der Wüste in Flammen aufgehen.

Ganz nebenbei berichtet er von all den ersten Malen, bei denen autonome Fahrzeuggeschichte geschrieben wurde. Etwa vom ersten Unfall zwischen zwei autonomen Fahrzeugen oder dem ersten selbstfahrenden Auto, das von der Polizei angehalten wurde und beschreibt, wie schwer es ist, einer Maschine beizubringen Reaktionen anderer vorauszusagen.

Was Urmson sonst noch zu sagen hat, hören Sie in einer neuen spannenden Folge von MOOVE, dem New-Mobility Podcast von auto motor und sport. Der erscheint drei Wochen auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts und überall wo es Podcasts gibt.

