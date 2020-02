Moove (31): K. Dibbern, T. Nickel, GuardKnox Wie sichert man Autos vor Hackern?

Ecall, Ladesäulen, Flottenmanagementsysteme und das Infotainment. Wenn es um Sicherheitslücken im Auto geht, fallen Klaus Dibbern und Thomas Nickel vom Cybersecurity Startup Guard Knox viele Möglichkeiten ein, wie sich Fremde Zugang zum Fahrzeug verschaffen könnten. Auf der CES in Las Vegas haben wir die beiden getroffen und gefragt, worin aktuell die größte Schwäche der Autos besteht und ob das Thema Cyber Security noch immer so stiefmütterlich von vielen Herstellern betrachtet wird – und nur so viel vorweg: Viele Unternehmen haben sich bereits deutlich verbessert, blinde Flecken gebe es aber noch mehr als genug.

Außerdem haben die beiden erklärt, warum es gerade bei Autos so schwierig ist, sie vor Hackerangriffen zu bewahren und warum Autos für Angreifer so attraktiv für Hacker sind. Zudem verraten die beiden, wie sie in Sachen Datensicherheit unterwegs sind und wovor sie am meisten Angst in Sachen digitalem Angriff haben.

Was die die beiden sonst noch erzählt haben hören Sie in einer neuen spannenden Folge von MOOVE, dem New-Mobility Podcast von auto motor und sport.

