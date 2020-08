Adblue-Abzocke bei PKW Bis zu 10-facher Preis, wenig Zapfsäulen

Fast sechs Euro pro Liter kostet Adblue, wenn man es an der Tankstelle in einer Literflasche kauft. Das ergab eine Stichprobe von auto motor und sport. Die ganze Geschichte dazu finden Sie im aktuellen Heft, Ausgabe 18/2020. Bei einem Fünf-Liter-Kanister sinkt der Literpreis auf 2,40 Euro. Doch im Vergleich zum Preis an der Säule ist das immer noch teuer.

Warum an Säulen oft nur Lkw zapfen dürfen

Imago An Adblue-Zapfsäulen für Lkw dürfen Pkw oft nicht nachfüllen.

An Zapfsäulen verlangen Mineralölunternehmen zwischen 50 Cent und einem Euro für den Liter Adblue. Pkw-Fahrer dürfen dort allerdings oft nicht tanken. Mineralölfirmen begründen das Verbot mit höheren Durchflussmengen und stärkerem Druck, die auf größere Adblue-Tanks von Lastwagen ausgelegt seien. Laut Verband der Automobilindustrie (VDA) können Lkw mit bis zu 10l/min betankt werden – und Pkw mit bis zu 1,5l/min. Einzelne Fahrzeugmodelle seien mit beiden Zapfpistolen kompatibel, so der Verband weiter. Die ISO 22241 regelt die Beschaffenheit von Adblue-Einfüllstutzen.

Kurios: Fast alle Autohersteller sehen kein "Sicherheitsproblem". Um das Tanken an einer Lkw-Zapfpistole zu ermöglichen, befindet sich bei den Modellen von BMW im Befüllkopf gar ein kostenintensiver und nur zu diesem Zweck eingebauter Ringmagnet, der das Lkw-Zapfventil freischaltet. Auch Audi sieht keine Bedenken. Ein Sprecher bekräftigt: "Alle bei Audi im Angebot befindlichen TDI-Neufahrzeuge können auch an Lkw-Zapfsäulen betankt werden." Ein Thema, zwei Meinungen. Dazwischen der Kunde, der sich alleingelassen fühlt.

Umfrage 5104 Mal abgestimmt Sauber, stark, effizient - der Diesel ist ... ... trotzdem ein Auslaufmodell. Aufwendig zu reinigen und doch nicht CO2-frei. ... mit seinem vergleichsweise niedrigen CO2-Ausstoß zeitgemäßer denn je. mehr lesen

Die Lösung für das Nachfüllen der wässrigen Lösung wären Pkw-Zapfsäulen. Davon gibt es in Deutschland etwa 500 Stück, 212 betreibt Total, 60 Shell. Dort kostet der Liter Adblue 99 Cent, beim französischen Konkurrenten sind es 73 Cent. Lkw-Fahrer bezahlen dort im Schnitt zwischen 50 und 60 Cent je Liter.

Warum Autofahrer Adblue nachfüllen müssen

Dino Eisele Das Nachtanken von AdBlue aus dem Kanister ist mitunter schwierig und teuer.

Rund 1,3 Millionen Pkw in Deutschland haben einen Dieselmotor mit SCR-Technik. Die Selective Catalytic Reduction (SCR), die oft kurz SCR-Kat genannt wird, wandelt Stickoxide unter Beteiligung einer 32,5-prozentigen, wässrigen Harnstoff-Lösung zu Wasser und Stickstoff um. Die Harnstofflösung AUS 32 wird unter dem vom Verband der Automobilindustrie (VDA) geschützten Handelsnamen Adblue verkauft. Bei Entwicklung, Produktion oder Vertrieb ist der VDA jedoch nach eigenen Angaben nicht aktiv. In einigen Ländern wird AUS32 auch unter dem Namen Diesel Emission Fluid (DEF) verkauft.

Je nach Last und Drehzahl wird eine bestimmte Menge Adblue benötigt. Bei jeder Verschärfung der Gesetzgebung und der damit verbundenen Einführung einer Euro-Norm hat der AdBlue-Konsum der Fahrzeuge deutlich zugenommen. Ein Sprecher des französischen PSA-Konzerns bestätigt: "Seit 2013 bis heute haben wir ungefähr eine Zunahme von 50 Prozent beim AdBlue-Verbrauch." Das bedeutet gerade für Vielfahrer oft: Nachtanken ist nötig.

Warum ohne Adblue der Motor nicht mehr startet

Imago Ist der Adblue-Tank leer, startet der Motor nicht mehr.

Da der Platz für einen zusätzlichen Tank begrenzt ist, reicht dessen Füllmenge nicht immer – wie ursprünglich geplant – bis zur nächsten Inspektion. Je nach Hersteller fassen die Tanks zwischen 11 und 24 Liter. Auch die Reichweite, die Hersteller für nötig halten, unterscheidet sich: Renault hält 7.000 km für ausreichend, BMW kalkuliert mit 15.000 Kilometern. Die Ölwechselintervalle de rmeisten modernen Autos sind länger. Gerade Vielfahrer müssen deshalb unterwegs nachfüllen. Bei 2.400 Kilometer Restreichweite erscheint die erste Warnung im Cockpit. So will es das Gesetz. Missachtet der Autofahrer die Warnung und füllt nicht nach, startet bei zu geringer Adblue-Restreichweite der Motor nicht mehr. Denn ohne Adblue kann der Motor die Abgasgrenzwerte nicht erfüllen.

Da hilft es, wenn der Stutzen für Adblue leicht zugänglich ist – etwa hinter der Tankklappe, wo auch der Diesel-Einfüllstutzen sitzt. Ist das nicht der Fall, überlässt mancher der Werkstatt die Arbeit. Das kann dann schon mal zwischen 30 und 100 Euro kosten – pro Tankfüllung.

Adblue-Übersicht Marke Modell Motorvariante AdBlue-Tank (Serie) AdBlue-Tank (optional) Audi Q3 2.0 TDI 12 Liter A4, A5 2.0 TDI, 3.0 TDI 12 Liter 24 Liter Q5 2.0 TDI, 3.0 TDI 22 Liter A6, A7 2.0 TDI, 3.0 TDI 17 Liter Q7 3.0 TDI 12 Liter 24 Liter A8 3.0 TDI, 4.2 TDI 27 Liter BMW 5er (Limousine und Touring) 520d (xDrive), 525d (xDrive), 530d (xDrive), 540d xDrive, M550d xDrive 21,5 Liter 5er GT 520d, 530d xDrive, 535d xDrive 15,8 - 16,5 Liter 7er alle Diesel (730d/Ld, 730d/Ld xDrive, 740d/Ld, 740d/Ld xDrive, 750d/Ld xDrive)) 20 Liter X5 alle Diesel (sDrive25d, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40d, M50d) 13,4 Liter X6 alle Diesel (xDrive30d, xDrive40d, M50d) 13,4 Liter Citroen C3 BlueHDi 100 17 Liter C3 Picasso BlueHDi 100 17 Liter C4 BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter C4 (Grand) Picasso BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter C4 Cactus BlueHDi 100 17 Liter C5 BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter Berlingo BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter DS 3 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 4/4 Crossback BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter 5 BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter Jaguar XE alle Diesel-Motoren 17 Liter XF alle Diesel-Motoren 16 Liter XJ alle Diesel-Motoren 15 Liter F-Pace alle Diesel-Motoren 17 Liter Land Rover Discovery Sport alle Diesel-Motoren 13,7 Liter Discovery alle Diesel-Motoren 17,8 Liter Range Rover alle Diesel-Motoren 18 Liter Range Rover Sport alle Diesel-Motoren 18 Liter Range Rover Evoque alle Diesel-Motoren 14,5 Liter Jeep Grand Cherokee 3.0 VD Multijet II 30 Liter Mercedes C-Klasse (Limousine / T-Modell) 180 d, 200 d, 220 d (4MATIC), 250 d (4MATIC), 300 h 8,5 Liter 25 Liter C-Klasse Coupé 220 d (4MATIC), 250 d (4MATIC), 8,5 Liter 25 Liter C-Klasse Cabrio 220 d (4MATIC), 250 d 8,5 Liter CLS (Coupé / Shootingbrake) 220 d, 250 d (4MATIC), 350 d (4MATIC) 26 Liter E-Klasse (Limousine / T-Modell) 200 d, 220 d (4MATIC), 350 d 23,5 Liter E-Klasse Coupé 220 d (4MATIC) 25 Liter E-Klasse Cabrio 220 d (4MATIC) 8,5 Liter G-Klasse 350 d 15,5 Liter GLC / GLC Coupé 220 d 4MATIC, 250d 4 MATIC, 350 d 4MATIC 27,5 Liter GLE / GLE Coupé 250 d (4MATIC), 350 d 4MATIC 31,8 Liter GLS 350 d 4 MATIC 38,7 Liter S-Klasse 350 d (4MATIC) 25,5 Liter SLC 250 d 24,5 Liter V-Klasse 200 d, 220 d, 250 d 11,5 Liter 25 Liter Opel Insignia 2.0 CDTI 8 Liter Cascada 2.0 CDTI 8 Liter Zafira Tourer alle Diesel-Motoren 8 Liter Peugeot 208 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 2008 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 308 BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter 3008 BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter 508 BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter 5008 BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter Partner BlueHDi 100 und BlueHDi120 17 Liter Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel 23,3 Liter Cayenne alle Diesel-Motoren 20 Liter Renault Trafic alle Diesel-Motoren 20 Liter Master alle Diesel-Motoren 20 Liter Seat Alhambra alle Diesel-Motoren 17 Liter Skoda Yeti alle Diesel-Motoren 8,5 Liter Superb alle Diesel-Motoren 13 Liter Toyota Land Cruiser 150 12 Liter Hilux 14 Liter Proace 22 Liter VW Passat 2.0 BlueTDI (103 kW), 1.6 BlueMotion TDI (88 kW), 2.0 TDI (110, 140, 176 kW) 13 Liter Passat CC 2.0 BlueTDI (103 kW) 17 Liter Sharan ab 2010: 2.0 TDI (85, 113, 113 4Motion, 130 kW); ab 2015: 2.0 TDI (85, 100, 110, 135 kW) 17 Liter Tiguan 2.0 TDI (85, 110, 135 kW) 12 Liter Touareg 3.0 TDI (150, 193 kW) 19 Liter Touran 1.6 TDI (85 kW), 2.0 TDI (110 kW) 11 Liter Caddy 2.0 TDI (55, 75, 90, 110 kW) 9 Liter Multivan/T6 2.0 TDI (62, 75, 110, 150 kW) 13 Liter Marke Modell Motorvariante AdBlue-Tank (Serie) AdBlue-Tank (optional) Audi Q3 2.0 TDI 12 Liter A4, A5 2.0 TDI, 3.0 TDI 12 Liter 24 Liter Q5 2.0 TDI, 3.0 TDI 22 Liter A6, A7 2.0 TDI, 3.0 TDI 17 Liter Q7 3.0 TDI 12 Liter 24 Liter A8 3.0 TDI, 4.2 TDI 27 Liter BMW 5er (Limousine und Touring) 520d (xDrive), 525d (xDrive), 530d (xDrive), 540d xDrive, M550d xDrive 21,5 Liter 5er GT 520d, 530d xDrive, 535d xDrive 15,8 - 16,5 Liter 7er alle Diesel (730d/Ld, 730d/Ld xDrive, 740d/Ld, 740d/Ld xDrive, 750d/Ld xDrive)) 20 Liter X5 alle Diesel (sDrive25d, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40d, M50d) 13,4 Liter X6 alle Diesel (xDrive30d, xDrive40d, M50d) 13,4 Liter Citroen C3 BlueHDi 100 17 Liter C3 Picasso BlueHDi 100 17 Liter C4 BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter C4 (Grand) Picasso BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter C4 Cactus BlueHDi 100 17 Liter C5 BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter Berlingo BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter DS 3 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 4/4 Crossback BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter 5 BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter Jaguar XE alle Diesel-Motoren 17 Liter XF alle Diesel-Motoren 16 Liter XJ alle Diesel-Motoren 15 Liter F-Pace alle Diesel-Motoren 17 Liter Land Rover Discovery Sport alle Diesel-Motoren 13,7 Liter Discovery alle Diesel-Motoren 17,8 Liter Range Rover alle Diesel-Motoren 18 Liter Range Rover Sport alle Diesel-Motoren 18 Liter Range Rover Evoque alle Diesel-Motoren 14,5 Liter Jeep Grand Cherokee 3.0 VD Multijet II 30 Liter Mercedes C-Klasse (Limousine / T-Modell) 180 d, 200 d, 220 d (4MATIC), 250 d (4MATIC), 300 h 8,5 Liter 25 Liter C-Klasse Coupé 220 d (4MATIC), 250 d (4MATIC), 8,5 Liter 25 Liter C-Klasse Cabrio 220 d (4MATIC), 250 d 8,5 Liter CLS (Coupé / Shootingbrake) 220 d, 250 d (4MATIC), 350 d (4MATIC) 26 Liter E-Klasse (Limousine / T-Modell) 200 d, 220 d (4MATIC), 350 d 23,5 Liter E-Klasse Coupé 220 d (4MATIC) 25 Liter E-Klasse Cabrio 220 d (4MATIC) 8,5 Liter G-Klasse 350 d 15,5 Liter GLC / GLC Coupé 220 d 4MATIC, 250d 4 MATIC, 350 d 4MATIC 27,5 Liter GLE / GLE Coupé 250 d (4MATIC), 350 d 4MATIC 31,8 Liter GLS 350 d 4 MATIC 38,7 Liter S-Klasse 350 d (4MATIC) 25,5 Liter SLC 250 d 24,5 Liter V-Klasse 200 d, 220 d, 250 d 11,5 Liter 25 Liter Opel Insignia 2.0 CDTI 8 Liter Cascada 2.0 CDTI 8 Liter Zafira Tourer alle Diesel-Motoren 8 Liter Peugeot 208 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 2008 BlueHDi 100 und BlueHDi 120 17 Liter 308 BlueHDi 100, BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter 3008 BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter 508 BlueHDi 120, BlueHDi 150 und BlueHDi 180 17 Liter 5008 BlueHDi 120 und BlueHDi 150 17 Liter Partner BlueHDi 100 und BlueHDi120 17 Liter Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel 23,3 Liter Cayenne alle Diesel-Motoren 20 Liter Renault Trafic alle Diesel-Motoren 20 Liter Master alle Diesel-Motoren 20 Liter Seat Alhambra alle Diesel-Motoren 17 Liter Skoda Yeti alle Diesel-Motoren 8,5 Liter Superb alle Diesel-Motoren 13 Liter Toyota Land Cruiser 150 12 Liter Hilux 14 Liter Proace 22 Liter VW Passat 2.0 BlueTDI (103 kW), 1.6 BlueMotion TDI (88 kW), 2.0 TDI (110, 140, 176 kW) 13 Liter Passat CC 2.0 BlueTDI (103 kW) 17 Liter Sharan ab 2010: 2.0 TDI (85, 113, 113 4Motion, 130 kW); ab 2015: 2.0 TDI (85, 100, 110, 135 kW) 17 Liter Tiguan 2.0 TDI (85, 110, 135 kW) 12 Liter Touareg 3.0 TDI (150, 193 kW) 19 Liter Touran 1.6 TDI (85 kW), 2.0 TDI (110 kW) 11 Liter Caddy 2.0 TDI (55, 75, 90, 110 kW) 9 Liter Multivan/T6 2.0 TDI (62, 75, 110, 150 kW) 13 Liter

Fazit

Adblue sorgt für sauberes Abgas und hilft damit, strenge Abgasgrenzwerte einzuhalten. Das ist sinnvoll. Doch der Kunde bezahlt für die wässrige Lösung oft genug mehr als nötig: Weil die Flüssigkeit in kleinen Gebinden zehn Mal so viel kosten kann wie an einer der raren Pkw-Zapfsäulen oder der Einfüllstützen so ungünstig angebracht ist, dass der Kunde lieber in die Werkstatt fährt, statt sich den Kofferraumboden vollzukleckern oder unter dem Ersatzrad nach dem Einfüllstützen zu suchen – gerade während Urlaubsfahrten ein ärgerliches Unterfangen.