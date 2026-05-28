Herbert Diess macht in Agrartechnik: Ex-VW-Chef bringt 2027 eigenen Elektro-Traktor

"2027 bringen wir einen revolutionären neuen Mittelklasse E-Traktor für Landwirte und kommunale Dienste auf den Markt", kündigt Herbert Diess, ehemaliger VW-Chef, über Linkedin an.

Wechsel-Akku-System für Dauerbetrieb Dank eines Wechsel-Akku-Systems soll der Elektro-Traktor theoretisch rund um die Uhr laufen können. Und zwar in beide Fahrtrichtungen. Zudem verspricht Diess, dass der Traktor alle üblichen Anbaugeräte aufnehmen kann. Detaillierte Informationen zum Batteriesystem und der elektrischen Antriebstechnik bleibt Diess bislang schuldig. Ein erstes Teaserbild zeigt einen Traktor mit vier gleich großen Rädern, großzügig verglaster Zentralkabine und mächtiger Schnauze.

Die ersten E-Traktoren, die im Vergleich mit herkömmlichen Diesel-Traktoren voll wettbewerbsfähig sein sollen, sollen bereits 2027 ausgeliefert werden. Bei den Betriebskosten stellt Diess eine Reduzierung um 50 Prozent gegenüber Diesel-Pendants in Aussicht. Dabei helfen soll auch von Landwirten selbst generierter Solarstrom.

Keimzelle des neuen Diess-Traktors ist die neu gegründete Diess E-Agrartechnik AG mit sitzt in München. Hier werden nicht nur die E-Traktoren entwickelt und gebaut, hier sollen auch Ladewechselstationen, Solarladestationen, elektrische Anbaugeräte und zukünftig auch autonome Landmaschinen entstehen. Ein kompetentes Kernteam treibe das Unternehmen an. Als Partner habe man ein in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliertes Landmaschinenunternehmen sowie verschiedene Zulieferer gewonnen. Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht, erklärte aber, dass man mit dem E-Traktor-Projekt voll im Zeitplan läge.

Diess hatte schon 2021 noch als VW-Chef mit der Volkswagen Group Afrika in Zentralafrika eine multifunktionale Farm zur Erprobung moderner Landwirtschaft mit Elektro-Traktoren angestoßen. Die nahm im Herbst 2024 dann ihren Betrieb auf.