Dicke Stopper für ganz dicke Autos: Brembo Boldika Bremssättel

Pick-ups und SUV werden – egal ob mit Verbrennerantrieb oder Elektrotechnik – immer schwerer, aber mit viel Power ebenso fahrdynamischer. Um auch diese Modelle sicher verzögern zu können, hat der Bremsenspezialist Brembo den neuen Bremssattel Boldika entwickelt.

Dreiteiliger Aufbau Der Stopper in Festsattelbauweise setzt auf sechs Kolben. Die beiden miteinander verschraubten Gehäuseteile sind aus Aluminium gefertigt und gruppieren sich um eine zentrale Brücke aus Gusseisen. Diese Lösung erhöht die Steifigkeit und sorgt für mehr Bremskraft, Konstanz und Stabilität, während das Gewicht im Vergleich zu einer Variante aus reinem Gusseisen reduziert wird. Die Brembo-Enesys-Technologie, die die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang in ihre Ruheposition zurückführt, sorgt für ein schleiffreies Lösen der Bremse. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht zudem hochwertige Oberflächenveredelungen und individuelle Farbgestaltungen.

Keiner war je stärker Um die Boldika-Sättel zu verbauen, sind mindestens 20 Zoll große Felgen notwendig. Mit einem Bremsmoment von mehr als 8.500 Nm ist er der leistungsstärkste Bremssattel, den Brembo je für Pkw-Anwendungen entwickelt hat. Zum Einsatz kommen die neuen Stopper bereits am Chevrolet Silverado EV, weitere Modelle sollen folgen.

Der Name Boldika (ausgesprochen bohl-DEE-kah) ist von den englischen Wörtern "Bold" (kühn/markant) und "Like" (wie/ähnlich) inspiriert und spiegelt den selbstbewussten technischen Ansatz des Bremssattels wider.