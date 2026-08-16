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Dicke Stopper für ganz dicke Autos: Brembo Boldika Bremssättel

Brembo Boldika-Bremssättel
Dicke Stopper für ganz dicke Autos

Um mit immer schwerer werdenden Fahrzeugen auch auf der Bremsenseite Schritt zu halten, hat Brembo den "Schwerlast"-Bremssattel Boldika entwickelt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.08.2026
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Brembo Boldika-Bremssättel
Foto: Brembo

Pick-ups und SUV werden – egal ob mit Verbrennerantrieb oder Elektrotechnik – immer schwerer, aber mit viel Power ebenso fahrdynamischer. Um auch diese Modelle sicher verzögern zu können, hat der Bremsenspezialist Brembo den neuen Bremssattel Boldika entwickelt.

Dreiteiliger Aufbau

Der Stopper in Festsattelbauweise setzt auf sechs Kolben. Die beiden miteinander verschraubten Gehäuseteile sind aus Aluminium gefertigt und gruppieren sich um eine zentrale Brücke aus Gusseisen. Diese Lösung erhöht die Steifigkeit und sorgt für mehr Bremskraft, Konstanz und Stabilität, während das Gewicht im Vergleich zu einer Variante aus reinem Gusseisen reduziert wird. Die Brembo-Enesys-Technologie, die die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang in ihre Ruheposition zurückführt, sorgt für ein schleiffreies Lösen der Bremse. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht zudem hochwertige Oberflächenveredelungen und individuelle Farbgestaltungen.

Keiner war je stärker

Um die Boldika-Sättel zu verbauen, sind mindestens 20 Zoll große Felgen notwendig. Mit einem Bremsmoment von mehr als 8.500 Nm ist er der leistungsstärkste Bremssattel, den Brembo je für Pkw-Anwendungen entwickelt hat. Zum Einsatz kommen die neuen Stopper bereits am Chevrolet Silverado EV, weitere Modelle sollen folgen.

Der Name Boldika (ausgesprochen bohl-DEE-kah) ist von den englischen Wörtern "Bold" (kühn/markant) und "Like" (wie/ähnlich) inspiriert und spiegelt den selbstbewussten technischen Ansatz des Bremssattels wider.

Fazit

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