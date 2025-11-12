Chevrolet entwickelt neuen Small-Block-V8: Achtzylinder für die Zukunft

Mit der sechsten Generation seines legendären Small-Block-V8 will General Motors eine der langlebigsten Motorfamilien der Automobilgeschichte in die Zukunft führen. Der neue Achtzylinder soll zunächst im Chevrolet Silverado 1500 des Modelljahres 2027 debütieren und später auch in weiteren Modellen des Konzerns zum Einsatz kommen – darunter voraussichtlich auch in der Corvette. Nach aktuellen Informationen aus US-amerikanischen Fachmedien plant GM zwei Varianten des Motors mit unterschiedlichen Hubräumen: 5,7 und 6,6 Liter.

Offiziell bestätigt hat General Motors bislang lediglich, dass die Entwicklung einer neuen Small-Block-Generation läuft. Angaben zu den genauen technischen Daten oder Anwendungen gibt es noch nicht. Dennoch verdichten sich laut dem Portal "gmauthority.com" die Hinweise darauf, dass der kleinere 5,7-Liter-V8 vor allem für die großen Pick-ups und SUV des Konzerns vorgesehen ist, während die leistungsstärkere 6,6-Liter-Version für sportliche Modelle wie die Corvette reserviert sein dürfte.

Die neue Motorenfamilie löst schrittweise die aktuelle Gen-5-Reihe ab, zu der V8-Triebwerke mit 5,3, 6,2 und 6,6 Litern Hubraum zählen. Trotz des wachsenden Fokus auf Elektrifizierung setzt GM weiterhin auf konventionelle Verbrennungsmotoren, die in den kommenden Jahren parallel zu Hybrid- und Elektroantrieben angeboten werden sollen. Laut GM-Präsident Mark Reuss sollen die neuen Aggregate zwischen vier und sechs Prozent sparsamer sein als die jüngste Überarbeitung der aktuellen Generation und bis zu zwölf Prozent gegenüber dem Stand von 2019 einsparen. Die fünfte Generation wurde 2013 erstmals eingeführt.

Konstruktion aus den 1950er Jahren Technisch bleibt GM dem klassischen Konstruktionsprinzip treu. Der neue Small Block wird weiterhin über eine 90-Grad-Zylinderbank und eine Ventilsteuerung mit Stößelstangen verfügen. Damit bleibt man in der seit 1954 eingeführten Bauweise; tatsächlich ist das Konstruktionsprinzip der GM-V8-Motoren seit über 70 Jahren unverändert. Die Ingenieure wollen dennoch Fortschritte bei Laufruhe, Drehmomentverlauf und Verbrauch gegenüber der fünften Generation erzielen.

Im Corvette-Umfeld wird insbesondere über den Einsatz des 6,6-Liter-Aggregats spekuliert. In Internetforen und sozialen Medien kursieren Berichte, wonach dieser Motor für die nächste Corvette Grand Sport vorgesehen sein könnte. Gesichtete Prototypen mit breiter Karosserie und abgedeckten Motorabteilen befeuern diese Annahmen zusätzlich. Offizielle Aussagen von GM gibt es dazu allerdings nicht.

Die Investitionen in die neue Generation unterstreichen den hohen Stellenwert des V8 für den Konzern: Rund 854 Millionen US-Dollar sollen in die Modernisierung der Produktionsstätten fließen. Damit will GM sicherstellen, dass der Small Block auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Modellpalette bleibt.

Der Bedarf ist riesig: Verteilt über alle Marken und Modellreihen des Konzerns produziert General Motors Schätzungen zufolge über eine Million V8-Motoren im Jahr.