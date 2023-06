Immersive View Google erweitert Routenplanung in Maps um 3D-View

Google Maps ist längst zum beliebtesten Kartendienst der Welt herangewachsen. Doch die Konkurrenz ist groß. Für die Amerikaner ist das Grund genug, das System ständig mit neuen Features zu erweitern. Das jüngste Update bringt gleich mehrere Highlights.

Wer sich in den vergangenen Monaten zumindest digital in großen Städten rumgetrieben hat, dürfte schon bemerkt haben, dass Google die Lücke zwischen Satellitenbildern und Street-View-Straßenansichten geschlossen hat. Nahezu fließend lässt sich also aus großer Höhe in eine Straßenszene eintauchen. Diese komplexe Berechnung aus Milliarden von Bildern übernimmt eine künstliche Intelligenz.

KI simuliert Dreidimensionalität

Diese Technik lässt sich vor allem an großen Desktop-Bildschirmen ausprobieren. Hierzu stellt man am rechten Bildschirmrand die 3D-Funktion um – und schon verwandelt die Software die unzähligen 2D-Bilddaten in ein simuliertes, räumliches Erlebnis. In den ersten Städten steht diese Funktion nun auch während der Routenführung zur Verfügung.

So lassen sich die Gegebenheiten vor Ort schon vor dem Besuch checken. Die Ansicht kann dabei aus allen vier Himmelsrichtungen gewählt werden. Obendrein können vorab Informationen über Verkehr, Luftqualität oder Wetter eingeholt werden. An wichtigen Orten steht zusätzlich eine Art Zeitreisefunktion zur Verfügung. Ältere und aktuelle Street-View-Aufnahmen können aus der gleichen Perspektive verglichen werden, um beispielsweise Bau-Fortschritte oder das Wachstum der Vegetation zu beobachten.

Routen vorher in niedriger Höhe abfliegen

Technisch können eingegebene Stadtrouten sogar wie mit einem Flugsimulator überflogen werden. Das funktioniert bisher aber nur in einigen Städten wie London, Los Angeles, New York, San Francisco oder Tokio. Wie bereits bei vorangegangenen Rollouts werden deutsche Städte sukzessiv folgen. Nicht nur deswegen werden derzeit neue Street-View-Aufnahmen von Google geschossen (mehr in der Galerie).

In Zukunft sollen sogar alternative Ansichten von Straßenzügen gewählt werden können. Ob Tag- und Nachtaufnahmen, Schlechtwetter-Bedingungen oder Rush-Hour-Simulationen – alle Ad-Ons dürften die Routenführung bald spannender als je zuvor gestalten. Obendrein ist gerade eine Nachtansicht in Städten sinnvoll, wenn es beispielsweise um beleuchtete Orientierungspunkte geht.

Neue Menüleiste: Letzte Ziele

Mit einer neuen Menüleiste am linken Bildschirmrand will der Suchriese in Zukunft das Planen von Routen und Reisen erleichtern. Desktop- und Browser-User sehen ab sofort die zuvor gesuchten Orte in einer Art Kartenliste. So lassen sich leicht Routen zusammenstellen und beispielsweise an Freunde, an das Auto oder das eigene Telefon weiterleiten.

Als Extra-Service baut Google auf Wunsch zudem eine Route aus gewünschten oder zuletzt digital besuchten Orten zusammen. Informationen zu den entsprechenden Orten bietet der Kartendienst ohnehin genug, sodass er mittlerweile vollumfänglich als digitaler Reiseführer fungiert. Pünktlich zu den Sommerferien 2023 steht dieser Service rund um die Welt zur Verfügung. Ein Update ist dafür zumindest auf dem Browser nicht nötig. Hier wird stets der letzte Software-Stand genutzt.

Fazit

Google Maps erweitert seinen Routenplaner um immersive Ansichten. In den ersten Städten können so bereits jetzt dreidimensionale Wegverläufe "abgeflogen" werden. In Zukunft bietet der Kartendienst der Amerikaner auch Wetterdaten, Tag- und Nacht-Ansichten sowie Verkehrsprognosen.