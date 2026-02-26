130 Jahre Mercedes Transporter: Der Stern rührt die Base-Drum

1896 stellt Carl Benz den ersten Transporter der Welt vor. 130 Jahre später feiert Mercedes das Transporterjubiläum mit einer Reihe von Sondermodellen auf Basis von Sprinter und Vito – jeweils als Verbrenner- und Elektro-Version.

Unter dem Schlagwort Base fasst der Autobauer jeweils spezielle Ausstattungsumfänge zusammen, die auf der Basis oft gewählter Optionen zusammengestellt wurden.

Das sind die Pakete Die Vito Base Edition beispielsweise wird mit einem Holzboden im Laderaum, einer Smartphone-Integration, dem 70-Liter-Tank sowie der Beifahrerdoppelsitzbank aufgewertet. Die Preise starten ab 32.591 Euro (inkl. MwSt.). In die Elektroversion eVito packt Mercedes zusätzlich die Komfort-Dachbedieneinheit, die 80-kW-Schnellladefunktion, Komfortsitze mit Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer sowie ein Navigationssystem. Hier startet die Preisliste ab 38.230 Euro (inkl. MwSt.).

Im Base-Sprinter sind das Laderaumpaket und die Smartphone-Integration Teil der Ausstattung. Beim eSprinter kommt hier noch das Navigationssystem hinzu. Die Preislisten beginnen hier bei 35.614 respektive bei 40.242 Euro – ebenfalls inklusive Mehrwertsteuer.

Die genannten Preise gelten nur für private und gewerbliche Einzelkunden mit einer Fuhrparkgröße bis zu 19 Fahrzeugen und sind nur für Kauf gültig und nicht in Verbindung mit Leasing oder Finanzierung.