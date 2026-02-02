Welche Kurbelwelle macht den besseren V8-Motor: Flatplane und Crossplane im Vergleich

Mercedes setzt beim Facelift der S-Klasse auf einen V8-Motor mit Flatplane-Kurbelwelle. Die Kurbelwelle ist das Herzstück eines jeden Motors und beeinflusst die Leistung und den Charakter eines Fahrzeugs erheblich. Insbesondere bei V8-Motoren gibt es zwei wesentliche Kurbelwellen-Designs: die Flatplane- und die Crossplane-Kurbelwelle. Beide bieten einzigartige Vor- und Nachteile, die sie für verschiedene Einsatzzwecke geeignet machen. Mit der Flatplane-Kurbelwelle hat sich Mercedes für die europäische Lösung entschieden.