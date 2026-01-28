ADAC-Daten: Warum Inspektionspreise in Städten deutlich höher sind

Der ADAC hat in Hamburg, Köln und München insgesamt 120 Kostenvoranschläge bei Markenwerkstätten eingeholt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Während die Inspektion eines BMW M440i in Hamburg durchschnittlich 1.054 Euro kostet, liegt der Preis im Umland bei 955 Euro – ein Unterschied von rund zehn Prozent. Noch deutlicher wird es beim elektrischen BMW i4: Hier beträgt der Unterschied stolze 41 Prozent, mit 527 Euro in der Stadt gegenüber 373 Euro auf dem Land.

Warum sind Werkstätten auf dem Land günstiger? Die Gründe für die Preisunterschiede sind vielfältig. In städtischen Werkstätten sind die Betriebskosten oft höher, was sich in den Preisen widerspiegelt. Dazu zählen höhere Mieten und Löhne. Im Umland hingegen profitieren Werkstätten von niedrigeren Fixkosten, was sie in der Preisgestaltung flexibler macht. Zudem ist der Wettbewerb auf dem Land oft intensiver, da Kunden bereit sind, für günstigere Angebote weitere Strecken zu fahren.

Elektroautos: Günstiger, aber mit Haken Elektroautos sind bei der Inspektion im Schnitt rund ein Drittel günstiger als Verbrenner. Das liegt vor allem daran, dass viele wartungsintensive Teile wie Motoröl, Ölfilter oder Zündkerzen entfallen. Doch es gibt auch einen Haken: Bei fast der Hälfte der Werkstätten wurden für Elektroautos höhere Stundensätze berechnet – im Schnitt 17 Prozent mehr als für Verbrenner. Dies wird oft mit der Hochvolttechnik begründet, obwohl der tatsächliche Wartungsaufwand geringer ist.

Markenvergleich: Wo sparen Autofahrer am meisten? Besonders bei BMW profitieren Kunden von den geringeren Inspektionskosten für Elektroautos. Hier sind Stromer im Schnitt 58 Prozent günstiger als vergleichbare Verbrenner. Auch bei Mercedes-Benz (45 Prozent), Volkswagen (44 Prozent) und Hyundai (39 Prozent) zeigt sich ein deutlicher Vorteil. Eine Ausnahme bildet Dacia, wo Verbrenner im Schnitt 43 Prozent günstiger sind als Elektroautos. Dies verdeutlicht, dass nicht nur die Technik, sondern auch die Herstellerstrategie eine Rolle spielt.

Tipps für Autofahrer: So sparen Sie bei der Inspektion Der ADAC empfiehlt, vor einer Inspektion mehrere Angebote einzuholen und auch Werkstätten im Umland zu berücksichtigen. Schriftliche und detaillierte Kostenvoranschläge helfen, die Preise besser zu vergleichen. Zudem sollten Autofahrer ein Kostenlimit vereinbaren und auf Mobilitätsangebote wie Ersatzwagen oder ÖPNV-Tickets achten. Transparenz und Planung sind der Schlüssel, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.