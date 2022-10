Anzeige Winterprodukte von LIQUI MOLY Mit dem Auto sicher durch den Winter? LIQUI MOLY hilft!

Noch die letzten wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht und das bunte Herbstlaub vor Augen, verdrängen viele die nahende kalte Jahreszeit so lange es nur geht. Doch für einen sicheren Fahrzeugbetrieb bei Schnee und Minusgraden wäre das ein fataler Fehler. Höchste Zeit also, das Auto fit für den Winter zu machen. Der Schmierstoffspezialist LIQUI MOLY sorgt mit vielen nützlichen Helfern dafür, dass Sie der Winter nicht eiskalt erwischt.

Jeder, der im Freien parkt, kennt das Ritual: Frühmorgens, wenn die Zeit meist eh knapp ist, muss das Auto erst noch von lästigem Schnee und Eis befreit werden. Denn ohne klare Sicht wäre das Losfahren ein riskantes Unterfangen. Zum Glück schafft der Scheibenenteiser von LIQUI MOLY schnelle Abhilfe. Seine spezielle Wirkstoffkombination löst das Eis und hat gleichzeitig reinigende Eigenschaften. Eis und Raureif werden rasch entfernt und neue Eisbildung verhindert – ganz ohne Kratzen, denn das Eis löst sich selbstständig. Den Scheibenenteiser einfach auf die vereisten Scheiben sprühen, kurz einwirken lassen, fertig!

Ist für freie Sicht gesorgt, gilt es erstmal ins Auto zu kommen. Das gestaltet sich oftmals gar nicht so einfach, da Türen und Kofferraum hin und wieder an den Gummidichtungen festgefroren sind. Die Gummipflege von LIQUI MOLY verhindert das. Sie frischt den Gummi auf, hält ihn elastisch und verlängert so seine Lebensdauer. Damit Sie Ihre Türen auch im Winter stets problemlos aufbekommen, empfiehlt es sich, die Anwendung regelmäßig zu wiederholen. Übrigens: Gummipflege eignet sich auch bestens zur Pflege und Tiefenreinigung von Autoreifen und Gummimatten.

Schwierigkeiten bereitet insbesondere bei älteren Fahrzeugen manches Mal auch das Aufschließen der Türen. Grund hierfür sind vereiste, festgefrorene Türschlösser. Türschlosspflege von LIQUI MOLY schafft hier schnelle Abhilfe. Zudem eignet sie sich auch präventiv hervorragend zum Schmieren und Pflegen von Türschlössern, Türscharnieren und mechanischen Seitenspiegeln.

Ein weiteres bekanntes Winterproblem betrifft speziell Dieselfahrzeuge: Wenn es zu kalt wird, versulzt der Kraftstoff. Schuld daran ist das Paraffin, ein im Diesel enthaltenes Wachs. Im Sommer stört es nicht im Geringsten, doch bei Minusgraden wird das flüssige Wachs fest. Es kristallisiert aus und diese Kristalle verstopfen den Kraftstofffilter. Die Folge: Der Motor bekommt keinen Sprit mehr und streikt. Sorgen Sie also besser vor und halten Sie Ihren Diesel auch bei Eiseskälte fit. Diesel Fließ Fit erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieselkraftstoffs und macht ihn abhängig von der Dieselkraftstoffqualität wintersicher bis zu -31 °C. Doch aufgepasst: Die optimale Wirkung erreichen Sie nur bei Zugabe in den Kraftstofftank vor dem Versulzen. Und bitte achten Sie darauf, Diesel Fließ Fit zwischen den Anwendungen nicht im Auto zu lagern.

Voller Durchblick ist gerade in den feuchtkalten Wintermonaten einer der sicherheitsrelevantesten Punkte. LIQUI MOLYs neuer Scheibenfrostschutz gebrauchsfertig -20 °C im praktischen Standbeutel, hat sich hier als besonders einfach zu handhabender, wirksamer Helfer erwiesen. Seine Tenside und frostschützenden Wirkstoffe reinigen schonend, sorgen für klare Sicht und verhindern das Einfrieren der Scheibenwaschanlage sowie Düsenvereisung bei Temperaturen bis -20 °C. Als Fertiggemisch können Sie ihn bei frostigen Temperaturen unverdünnt in den Scheibenwaschbehälter füllen, an wärmeren Tagen auch verdünnt mit Wasser. Der Frostschutz eignet sich für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen, auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlagen und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat, für Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik.

Neben diesem bunten Strauß an schützenden und pflegenden Winterhelfern, bietet Ihnen das Vollsortiment von LIQUI MOLY viele weitere nützliche Produkte. Dazu zählen unter anderem eine ganze Reihe an Additiven, die helfen, Ihr Fahrzeug problemlos durch die kalte Jahreszeit zu bringen. In diesem Sinne: Kommen Sie gut und sicher durch den Winter!