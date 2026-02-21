BMW iX M70 Test: 659 PS, 2,6 Tonnen – und fährt wie ein Sportler

Als Dauertester überzeugte der optisch provokante, aber solide konstruierte SUV nahezu vollkommen. Das technisch und optisch überarbeitete 659-PS-Spitzenmodell BMW iX M70 wurde im Vergleich zum Vorgänger M60 sogar deutlich im Preis gesenkt. Wobei der Grundpreis von 124.900 Euro immer noch ein Batzen Geld ist.

Dafür wartet der optisch viel gefälligere Neue wieder mit diesem einmaligen iX-Fahrgefühl auf. So behände, wie der 2,6-Tonner durch Kurven zirkelt, so auf Wunsch brutal, wie er beschleunigt, und so komfortabel und leise, wie er abrollt, das sucht seinesgleichen. Freude am Fahren, der alte BMW-Slogan, scheint hier oberste Prämisse der Entwickler gewesen zu sein. Für ein Auto dieser Größe bietet der M70 eine bisher ungekannte Fahrdynamik ...