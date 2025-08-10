BYD Sealion 7 im Test

Ein "berauschendes Fahrerlebnis" verspricht BYD vom Sealion 7 in der Topversion mit Allradantrieb, bewirbt dabei auch die Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h. Tatsächlich beschleunigt der 2,5-Tonner in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, kommt nach gut 37 Metern wieder zum Stillstand – oder bei normaler Fahrweise nach Testverbrauch bis zu 427 km weit. Wenn der 91,3- kWh-Akku nur noch zu 10 Prozent gefüllt ist, lädt die chinesische Limousine binnen 27 Minuten auf 80 Prozent. Alles ordentliche Werte.

Kein Aber? Nun, Stichwort Höchstgeschwindigkeit: Ab auf die A8, früher Vormittag, die Bahn ist frei. Im 530 PS starken Elektro-Crossover herrscht Stille, sowohl der Antrieb als auch die Karosserie bleiben leise. Ja, die hochwertigen Materialien sind zwar nicht besonders passgenau, aber rüttelfest verbaut. Aber bei Tempo 180 fühlt sich der Sealion 7 an, als bewege sich die Karosserie auf dem Fahrwerk in horizontaler Ebene. Der Fahrer sitzt ein wenig Lkw-artig hinterm Lenkrad, die Position erinnert an die des ersten VW Tiguan. Bei 200 km/h meldet das übersichtliche Info-Display, dass nun alle Assistenzsysteme inklusive der Stabilitätskontrolle ihren Dienst einstellten – ein Vorgang, der sich mehrfach reproduzieren lässt.

Achim Hartmann Sonst: maues Sprach- und Grammatikverständnis, die Bedienung ist okay.



Gut oder auch nicht gut. Dann halt lieber die gemächliche Gangart, runter von der Autobahn. Auch dort gefallen die ordentlich dimensionierten Sitze mit ihrer eher weichen Polsterung und dem schicken Lederbezug. Doch beim genauen Hinsehen fallen Versatz bei Nähten und Bezügen sowie ungenaue Fugen und Passungen an der Instrumententafel auf.

Alles drin zum fairen Preis

Achim Hartmann Die Sitzposition erinnert eher an ein SUV älterer Schule als an ein agiles E-Mobil.



Ob sich damit leben lässt? Womöglich. Schließlich kostet der BYD vergleichsweise wenig, bietet von belüfteten Sitzen bis zur sensorgesteuerten Heckklappe Vollausstattung. Nur der erwartete Federungskomfort bleibt aus, im Gegenteil: Der Sealion 7 findet Unebenheiten im Asphalt, wo bis eben noch gar keine waren. Und Chinas Software-Kompetenz offenbart ebenfalls bemerkenswerte Schwächen – mit schlechter Übersetzung, Halbsätzen und begriffsstutziger Sprachsteuerung. Bis zum berauschenden Fahrerlebnis in dem starken Elektro-SUV fehlt also noch einiges.