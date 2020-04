Sportwagen und ihr Gewicht - Top & Flop 15 Die leichtesten und schwersten Sportler

Der Feind eines sportlichen Autos ist das Gewicht. Weil Masse nun mal in Kurven drückt und die Wendigkeit beeinträchtigt. Wir haben unsere sport auto-Testdatenbank durchsucht und die leichtesten und schwersten Sportwagen herausgefiltert.

Diese Entwicklung schmeckt uns nicht. Sportwagen werden immer breiter. Und leider auch immer schwerer. Schauen wir uns das Beispiel VW Golf GTI an, den Inbegriff des Kompaktsportwagens. Im Ur-GTI von 1976 hatten es die 110 PS des 1,6 Liter großen Vierzylinders mit etwas mehr als 800 Kilogramm zu tun. 44 Jahre und sieben Generationen später ist der GTI eine halbe Tonne schwerer. Manche werden gegenhalten: Dafür hat der neueste GTI 245 PS.

Trotzdem: Es ist Fakt, dass das Gewicht der natürliche Feind eines Sportwagens ist. Egal, wie viel Leistung unter der Karosserie steckt. Je mehr Gewicht, desto schwerfälliger das Auto. Das ist einfache Physik. Denn ein Sportwagen sollte nicht nur geradeaus ballern können, sondern auch Kurven beherrschen. Ohne gleich beim ersten Anflug von Fliehkräften aus der Kurve gerissen zu werden.

Panamera Turbo S E-Hybrid: 2.368 kg!

Es gibt viele Gewichtstreiber. Die Autos müssen immer sicherer werden. Die Hersteller statten sie immer besser aus. Sei es für die Sicherheit oder den Komfort mit besser gepolsterten Sitze, elektronischer Verstellung und mehr Dämmmaterial gegen Außengeräusche. Kabel und Sensoren für die Elektronik wachsen wie Unkraut.

Die Autos sollen immer mehr können: im Stau selbstständig bremsen und beschleunigen, auf der Autobahn die Spur halten, irgendwann sogar autonom fahren. Das soll nicht heißen, dass wir Sicherheit nicht gutheißen. Aber Sicherheit und Komfort schlagen auf das Gewicht.

Und dann wollen und müssen die Hersteller inzwischen auch ökologisch korrekt sein. Es entstehen sportliche Dickschiffe. Wie zum Beispiel der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Die Limousine mit V8-Biturbo und Elektromotor wiegt vollgetankt 2.368 Kilogramm. Und damit fast 300 Kilogramm mehr als der Panamera Turbo. Um so einen schweren Brocken schnell um Kurven zu wuchten, braucht es allerlei Fahrwerkstechnik. Wie zum Beispiel einen Wankausgleich. Das hilft, trägt aber auf. Ein Teufelskreis.

Rossen Gargolov Kein Testwagen war schwerer als der Bentley Bentayga Speed: 635 PS treffen auf 2.508 Kilogrammm.

Unterschied von fast zwei Tonnen

sport auto wiegt jeden Testkandidaten. Das ist die Basis für diesen Artikel. Wir haben unsere Testdatenbank nach den Gewichten der Sportwagen durchsucht, die in den letzten acht Jahren vorstellig wurden. Stichtag: 1.1.2012. Daraus filtern wir eine Top 15 und eine Flop 15. In den Top 15 sind die radikalen Puristenautos wie Caterham 620 R, Radical SR3 und KTM X-Bow sowie einige Kleinwagen am stärksten vertreten.

Die sportlichen Autos in den Flop 15 tragen bis auf eine Ausnahme mindestens acht Zylinder. Sie sind Limousinen, große Coupés oder SUV. Der leichteste unter ihnen wiegt 2.154 Kilogramm. Der schwerste über 2,5 Tonnen. Die Gewichtsdifferenz zwischen den Spitzenreitern von Top 15 und Flop 15 beträgt 1.906 Kilogramm. Das entspricht dem Gewicht eines Aston Martin DB11 mit V12-Biturbomotor.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die leichtesten und schwersten Sportwagen, die sport auto von 2012 bis heute getestet hat. Wichtig: Alle Kandidaten wurden auf die Waage gestellt. Mit vollem Tank und allen Betriebsflüssigkeiten. Sprich: Die Autos sind im fahrbereiten Zustand. Wir beziehen keine Herstellerwerte ein.

Top 15 & Flop 15: Gewicht von Sportwagen Sportwagen Gewicht 1. Caterham 620 R 2.0 602 kg 2. Radical SR3 SL 765 kg 3. KTM X-Bow GT 883 kg 4. Lotus Elise S Club Racer 932 kg 5. Suzuki Swift Swift 1.4 Boosterjet 976 kg 6. Lotus 3-Eleven 979 kg 7. VW Up 1.0 GTI 1.010 kg 8. Alfa Romeo 4C 1.015 kg 9. Renault Twingo Energy TCe 110 1.028 kg 10. Mazda MX-5 G 132 1.042 kg 11. Suzuki Swift Sport 1.6 1.060 kg 12. Renault Twingo 1.6 16V 130 1.108 kg 13. Alpine A110 1.114 kg 14. Abarth 595 Pista 1.115 kg 15. Lotus Exige 380 Cup 1.121 kg Flops 1. Bentley Bentayga Speed W12 2.508 kg 2. Bentley Continental GT Speed Cabrio 6.0 W12 4WD 2.504 kg 3. Audi SQ7 4.0 TDI Quattro 2.479 kg 4. BMW X6 M 2.373 kg 5. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2.370 kg 6. BMW X5 M 2.340 kg 7. Bentley Continental GT Coupé 4.0 V8 S 4WD 2.324 kg 8. Porsche Cayenne Turbo S 2.291 kg 9. BMW M760Li xDrive 2.278 kg 10. Tesla Model S P100D 4x4 2.275 kg 11. Porsche Cayenne Turbo 2.257 kg 12. Lamborghini Urus 2.256 kg 13. Audi RS 6 Avant 4.0 TFSI Quattro 2.185 kg 14. Mercedes-AMG S 63 L 4Matic+ 2.184 kg 15. Audi RS 7 Sportback 4.0 TFSI Quattro 2.154 kg