Mercedes C 300 e im Test: Für wen sich der Plug-in-Kombi von Mercedes wirklich lohnt

Die aktuelle C-Klasse als T-Modell bietet mit dem C 300 e nicht nur den stärksten Plug-in-Antrieb der Baureihe, sondern auch ein durchdachtes Konzept für den Alltag. Wer regelmäßig elektrisch fahren kann – oder will – bekommt hier eine der überzeugendsten Umsetzungen am Markt. Aber für wen lohnt sich das Modell wirklich?

Reichweite & Laden: Die große Stärke Während viele Plug-in-Modelle im Alltag mit 50 bis 70 Kilometern realer Reichweite kämpfen, liefert der C 300 e eine neue Dimension: Rund 115 Kilometer verspricht der Hersteller – und im Stadtverkehr oder bei mildem Wetter sind 90 bis 100 Kilometer problemlos drin. Damit wird der Mercedes für viele Pendler zu einer echten Alternative zum reinen Stromer – besonders dort, wo Lademöglichkeiten begrenzt sind.

Das zweite Alleinstellungsmerkmal: Der C 300 e ist einer der wenigen Plug-in-Kombis mit optionalem Schnellladeanschluss. Mit bis zu 55 kW fließt Strom an DC-Säulen – in rund 30 Minuten ist der Akku zu 80 Prozent gefüllt. Für Laternenparker, Dienstwagenfahrer oder Vielfahrer, die tagsüber nachladen müssen, ist das ein entscheidender Vorteil gegenüber Audi A5 eHybrid und BMW 330e, die nur langsam über Wechselstrom laden können.

Fahrkomfort: Ruhe statt Reizüberflutung Die C-Klasse bleibt sich treu: Auch als Plug-in-Hybrid ist das T-Modell ein komfortabler Gleiter. Die Federung arbeitet souverän, das Geräuschniveau bleibt selbst im Hybridbetrieb erstaunlich niedrig. Gerade der Wechsel vom Elektromodus in den Benzinantrieb wirkt fast unmerklich – ein Detail, das im täglichen Stop-and-go-Verkehr oder auf langen Strecken den Unterschied macht.

Die Lenkung ist leichtgängig, das Fahrverhalten betont gelassen. Wer Kurvendynamik sucht, wird eher bei BMW fündig. Wer aber Wert auf Entspannung, Übersichtlichkeit und souveränes Vorankommen legt, fühlt sich im C 300 e sofort zu Hause.

Platzangebot: Alltag ohne Kompromisse Hybridtechnik kostet Platz – aber Mercedes hat clever geplant. Trotz großem Akku bleibt das Kofferraumvolumen im T-Modell alltagstauglich. Der flache Ladeboden, die niedrige Ladekante und die gute Raumausnutzung machen den Kombi familientauglich. Im Fond profitieren Passagiere von viel Beinfreiheit und einem luftigen Raumgefühl, das der C-Klasse einen Vorteil gegenüber dem eher kompakten Audi A5 Avant verschafft.

Im direkten Vergleich wird klar: Der Mercedes ist das vielseitigste Fahrzeug im Feld – nicht der sportlichste, aber der funktionalste.

Wirtschaftlichkeit: Nur wer lädt, gewinnt Mit einem Grundpreis von rund 65.000 Euro ist der C 300 e kein Schnäppchen – aber dafür umfassend ausgestattet. Inklusive: Navigationssystem, Assistenzpakete, LED-Licht und ein großzügiger Digital-Cockpit-Bereich. Wer den Plug-in geschäftlich nutzt, profitiert vom Dienstwagenprivileg, spart CO₂-basiert bei der Versteuerung und kann im Alltag bis zu 80 Prozent der Strecken elektrisch fahren.

Doch wie bei jedem Plug-in gilt: Wer nicht lädt, verliert. Die Hybridtechnik entfaltet ihren ökologischen und ökonomischen Vorteil nur, wenn regelmäßig Strom fließt. Dafür bietet der Mercedes die besten Bedingungen – mit großer Reichweite und kurzer Ladezeit.