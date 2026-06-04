Formel 1: So wollen F1 und FIA den Motorstreit in Monaco lösen

Die Rennen sind spannend, doch viele Fahrer beschweren sich. Sie sind auch nach den jüngsten Anpassungen an den Antriebseinheiten nicht glücklich. Für die Formel 1 ist das Klagelied von Max Verstappen und Kollegen ein Schlag ins Gesicht. Sie versuchen, eine Show zu verkaufen, die von ihren Starpiloten schlechtgeredet wird.

Deshalb wollte die FIA für 2027 ihr Motoren-Reglement noch einmal entscheidend umschreiben. Der Power-Split von 54:46 soll zugunsten des Verbrenners geändert werden. Der Vorschlag des Weltverbandes zielte darauf ab, die Benzindurchflussmenge um 13 Prozent zu erhöhen. Das würde den V6-Turbos 50 Kilowatt (68 PS) Leistung spendieren.

Gleichzeitig soll die E-Power um 50 Kilowatt reduziert werden. Bei der Präsentation des FIA-Vorschlags zeigten sich die Vertreter von Mercedes, Red Bull, Ferrari, Audi, Honda und Cadillac noch versöhnlich. Kaum waren sie zuhause, wurde scharf gegen die Lösung geschossen.

xpb Wenn es um die Zukunft des Reglements geht, wird gerne Max Verstappen befragt. Der Chefkritiker meinte in Monaco, ein gutes Gespräch mit den Oberen geführt zu haben.

Drei Projekte auf einmal Die FIA hatte bei ihrem Schnellschuss nicht die Folgen bedacht. Bei so viel mehr Spritverbrauch muss der Motor umgebaut werden. Die modernen Triebwerke sind für eine Durchflussmenge X gebaut. Steigt der Wert signifikant, kann das zu Zuverlässigkeitsproblemen führen, weil die Testmöglichkeiten begrenzt sind. Außerdem bräuchten die Autos größere Tanks. Das würde die Konstruktion neuer Chassis nach sich ziehen.

Audi ist dagegen, weil die Motorenfabrik in Neuburg dann vor einer zu großen Aufgabe stünde. Die Ingenieure müssten zuerst im Rahmen des ADUO-Verfahrens die gröbsten Probleme des aktuellen Motors abstellen. Dann für 2027 größere Änderungen an der Architektur des Zylinderkopfes vornehmen. Und schließlich für 2028 einen komplett neuen Motor bauen.

Honda fehlt schlicht die Zeit, jetzt den aktuellen Motor nachzubessern und 2027 mit einem adaptierten Triebwerk aufzutauchen. Ein zurückhaltender Faktor für alle, die einen Rückstand aufholen müssen, ist das Limit für Prüfstandszeiten. Die meisten haben bereits 400 der pro Jahr erlaubten 700 Stunden aufgebraucht. Je weniger Entwicklungsumfang man in diese Stunden steckt, umso besser.

xpb Speziell Audi hadert mit den Umständen. Die Newcomer müssen das Upgrade parallel zum noch jungen Tagesgeschäft aufgleisen.

Entscheidung am Monaco-Wochenende Ferrari führte offiziell Kostengründe ins Feld. Auch wenn die FIA den Motorenherstellern zusätzlich zu den im Budgetdeckel festgelegten 130 Millionen Dollar noch einmal acht Millionen erlauben würde. Die Chassis-Fraktion dürfte zwei Millionen mehr in die Hand nehmen als erlaubt. Tatsächlich geht es Ferrari weniger um die Zusatz-Investition von zehn Millionen Dollar. Man befürchtet, dass man Mercedes und Red Bull einen Vorteil in die Hände spielt.

Beide Motoren gelten als Maßstab für die Konkurrenz. An ihnen darf in diesem Jahr keine Weiterentwicklung betrieben werden. So könnten sich beide voll auf das 2027er-Programm konzentrieren und ihren Vorteil möglicherweise konservieren. Ferrari dagegen müsste sich mit zwei Parallelprojekten beschäftigen.

Um die festgefahrenen Fronten aufzuweichen, haben die Hersteller selbst Kompromissvorschläge gemacht. Einer davon beinhaltet fünf Prozent mehr Benzindurchfluss. Das würde die bei den Fahrern wenig beliebten Speicher-Techniken Lift & Coast und Clipping stark reduzieren. Man bräuchte weder neue Motoren noch neue Chassis. Außerdem gäbe es ein Zusatzgeschenk.

Leiser Druck von ganz oben? Es ist bereits beschlossene Sache, 2027 die Aerodynamik zu kastrieren. Ziel sind zehn Prozent weniger Abtrieb. Das soll durch eine andere Formgebung des Heckflügels und Einschränkungen beim Unterboden sichergestellt werden. Weniger Anpressdruck bedeutet weniger Luftwiderstand und weniger Energieverbrauch. Zusammen mit fünf Prozent mehr Kraftstoff wäre nach Ansicht von Audi das Ziel erreicht.

Die Zeit drängt. Die Frist, um Änderungen mit der entsprechenden Mehrheit abzusegnen, läuft am 14. Juni aus. Formel-1-Chef Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem wollen das Thema beim GP Monaco vom Tisch haben. Auch um die schädlichen Diskussionen zu beenden. Notfalls werden die Formel-1-Bosse leisen Druck ausüben. Ferrari, Honda und Audi brauchen das Placet der FIA im ADUO-Verfahren. Der Weltverband entscheidet, wie groß der Rückstand der drei Hersteller ist und wie viel sie dann nachrüsten dürfen.

Letzter Wasserstand: Mercedes und Red Bull sind für die große Nachbesserung, könnten aber auch mit einer kleineren leben. Ferrari und Audi favorisieren den Kompromiss. Honda wäre ein kleinerer Aufwand für 2027 zwar lieber, aber die Japaner werden nicht zu Prinzipienreitern. Am Ende hat Honda immer auf den Weltverband gehört. Das gehört zu ihrer Kultur. Man will nicht der Spielverderber sein. Cadillac steht zwar an der Seite seines Motorenpartners Ferrari, könnte aber im Notfall an seine Pflicht erinnert werden, im Sinne des Sports abzustimmen.