Formel 1: Hinter den Kulissen der neuen Audi-Hospitality

Am Ende ist es wie ein gigantisches Lego-Set. Um den Teammitgliedern und VIP-Gästen von Audi an jedem Europa-Wochenende eine Heimat zu geben, müssen zukünftig 40 Container-Elemente auf- und abgebaut werden. Sie ergeben zusammen drei Stockwerke: Empfang mit Bar, Besucherbereich und exklusive Teamebene. Gesamtgewicht? Circa 260 Tonnen!

Die in Kooperation mit Audi Design entstandene Hospitality macht auch sonst Zahlenfans viel Freude. Circa sieben Kilometer elektrische Leitungen durchziehen den Bau. Sie würden also ausreichen, um einmal den Circuit de Spa-Francorchamps nachzuzeichnen. Die Glasfaser-Verbindungen kommen mit zwei Kilometern aus. Immerhin 270 Meter Klimaanlagen-Leitungen müssen gelegt werden. Bezüglich der Abwasserrohre der Toiletten gibt es keine Nummern, ist vielleicht besser so.

Der neu konstruierte Prachtbau trägt das für Audi typische Silber bzw. Grau. Seine 45 Quadratmeter Glasfassade spenden der Mannschaft von Allan McNish Licht. Innen lockern – analog zum Rennwagen – lavarote Elemente die Optik auf. Auch sonst gaben sich die Designer Mühe, die Funktionseinheit nicht wie eine aussehen zu lassen. Besonders ihre Galerie über alle Stockwerke hinweg hilft dabei, sich nicht wie in einer temporären Lösung zu fühlen.

Audi AG Dank eines einzigartigen Kransystems braucht der Aufbau nur 48 Stunden. Raten Sie mal, wo dieser lagert!

Optisches Geheimnis an der Spitze Wer etwas Ablenkung von den Leckereien der offenen Showküche und den bequemen Garnituren braucht, kann sich an zwei Simulatoren ausprobieren. Mit etwas Glück kommen ja Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg für Tipps vorbei. Ihre Räume blieben bei der Präsentation unter Verschluss. Das wird aber sicher mehr an der Privatsphäre als an möglicher Unordnung liegen.

Eine andere Tür im obersten Stockwerk führt derweil zum Technik-Highlight: dem erstmals eingesetzten, vollständig integrierten Kransystem. Der Kran arbeitet ausschließlich innerhalb der Grundfläche des Gebäudes und wird nach Abschluss des Aufbaus automatisch eingefahren. Während des Rennwochenendes bleibt die Konstruktion unsichtbar im Bauwerk verborgen. Die Lösung ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und eine Aufbauzeit von nur 48 Stunden. Speziell bei den kurzen Abständen der Europa-Etappen hilft das massiv.

Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer des F1-Teams, betont: "Eine unverwechselbare und einheitliche Erfahrung für alle, die mit uns in Berührung kommen, hat für uns höchste Priorität." Auto, Garage, Hospitality und Merchandise sollen so eine Design-Einheit bilden. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit verweist Audi auf den langfristigen Nutzungsplan. Die Sauber-Hospi war ja auch 20 Jahre im Einsatz.