Mercedes CLE 300 e Test: Warum das Coupé gegen jede Vernunft überzeugt

Lieber C-Klasse oder CLE? Objektiv spricht viel gegen und nur wenig für das Coupé. Nicht mal die Handling-Eigenschaften, denn als Hybridversion 300 e kurvt der CLE zwar anständig, aber kaum sportlicher als die Limousine. Weshalb das Coupé trotzdem verkauft wird? Aus einem der besten Gründe: Weil’s einfach cooler ist.

Kosten und Komfort

Cool kostet aber: 3.000 Euro extra und teilweise Komfort. Nicht aber bei der Federung. Das passiv gedämpfte, hinten luftgefederte Fahrwerk lässt sich für beide Karosserie-Versionen gleich beschreiben: leicht angestrafft, nie hart, gute Aufbaukontrolle. Die eigentlichen Komforträuber? Die langen Türen. Für die Eleganz müssen sie exakt so sein, wie sie sind – nur, wieso stehen sie schon in der ersten Halteraste so ...