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Massive Rabatte bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden: Neuer Elektro-MG4 für 13.000 Euro

Massive Rabatte bei Elektroautos und PHEV
Neuer Elektro-MG4 für 13.000 Euro

MG macht den Einstieg in elektrifizierte Modelle aktuell deutlich günstiger. Vor allem beim Basismodell rückt der Preis mit Förderungen in ungewöhnlich niedrige Regionen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.05.2026
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MG4 EV Urban
Foto: MG Cars

MG Motor dreht in Deutschland an der Preisschraube. Die sogenannten Bonus-Wochen laufen noch bis zum 30. Juni 2026 und beziehen sich auf die gesamte elektrifizierte Modellpalette. Für reine Elektroautos gilt ein Nachlass von 6.000 Euro, bei den Plug-in-Hybriden gibt es einen Rabatt von 4.500 Euro. Die Aktion kommt direkt vom Hersteller und ist somit unabhängig von der staatlichen Förderung. Außerdem lassen sie sich mit öffentlichen Zuschüssen kombinieren, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Einstiegsmodell ab 13.000 Euro

Den günstigsten Einstieg bietet aktuell der MG4 EV Urban. Nach Abzug des Rabatts startet der kompakte Fünftürer bei 18.990 Euro. Erhält der Käufer zusätzlich die staatliche Förderung von maximal 6.000 Euro, sinkt der Preis sogar auf bis zu 12.990 Euro. Die Batteriekapazität der Basisversion beträgt 43 kWh. Der Elektromotor leistet 110 kW, was in der alten Leistungsabgabe 149 PS entspricht. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 325 bis 416 Kilometer nach WLTP an. Zu den Ausstattungshighlights gehören Klimaautomatik, Wärmepumpe, Vehicle-to-load-Funktion, Rückfahrkamera und ein 12,8 Zoll HD Infotainment-Display.

Darüber hinaus umfasst die Aktion weitere Varianten des MG4 EV sowie die Modelle MGS5 EV und MGS6 EV. Auch der offene Cyberster gehört dazu und wird im Rahmen der Aktion ebenfalls günstiger angeboten.

PHEV-SUV für rund 40.000 Euro

Bei den Plug-in-Hybriden reduziert MG die Preise um 4.500 Euro. Der MG HS PHEV startet damit bei 35.490 Euro. Er kombiniert einen Verbrenner mit E-Antrieb und erlaubt es, kürzere Strecken rein elektrisch zurückzulegen, während auf längeren Distanzen der Verbrenner unterstützt.

Größer und variabler fällt der MGS9 PHEV aus. Das SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen startet nach Abzug des Rabatts bei einem Preis von 40.490 Euro. Kommt hier die staatliche Förderung dazu, sinkt der Preis auf bis zu 35.990 Euro. Der Benzinmotor kommt hier auf eine Leistung von 105 kW (142 PS) und der Elektromotor steuert 170 kW (231 PS) bei. Das ergibt eine Systemleistung von 220 kW (299 PS). Die rein elektrische Reichweite beträgt nach WLTP 100 Kilometer.

Fazit

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