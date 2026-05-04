Hybrid-SUV ab 35.000 Euro: Neuer Haval H7 (2026) vorgestellt

Der GWM Haval H7 beeindruckt mit einer markanten Optik, die klassische Geländewagen-Elemente mit modernen Designelementen kombiniert. Mit seinen Abmessungen von 4,7 Metern Länge, 1,91 Metern Breite und 1,8 Metern Höhe sowie einem Radstand von 2,85 Metern bietet er großzügige Platzverhältnisse für Passagiere und Gepäck. Die kantige Linienführung, breite Radhäuser und eine aufrechte Dachlinie erinnern an Ikonen wie den Land Rover Defender – ein bewusster Schritt von GWM, um sich optisch von der Konkurrenz abzuheben.

Innenraum und Technologie Im Innenraum setzt GWM auf eine digital dominierte Architektur. Der zentrale 15,6-Zoll-Touchscreen wird durch ein 12,3-Zoll-Instrumentendisplay ergänzt. Das bordeigene Betriebssystem Coffee OS bündelt Infotainment-, Fahrzeug- und Assistenzfunktionen in einer intuitiven Benutzeroberfläche. Hochwertige Materialien und groß dimensionierte Sitze sorgen für Komfort, während ein Akustikpaket die Geräuschentwicklung minimiert.

Antriebstechnologie Der Haval H7 wird zunächst mit einem Hybridantrieb angeboten. Dieser kombiniert einen 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit zwei Elektromotoren zu einer Systemleistung von 164 kW (223 PS). Mit einem maximalen Drehmoment von 476 Newtonmetern beschleunigt der SUV in nur 7,7 Sekunden von null auf 100 km/h – beeindruckende Werte für ein Fahrzeug dieser Klasse. Neben dem Hybridantrieb plant GWM langfristig auch weitere Antriebsoptionen wie Plug-in-Hybride oder reine Elektrovarianten.

Offroad-Fähigkeiten Trotz seines Fokus auf den europäischen Markt bleibt der Haval H7 seinen Offroad-Wurzeln treu. Verschiedene Fahrprogramme ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Untergründe wie Sand oder Schnee. Optional verfügbare Differenzialsperren erhöhen die Traktion in anspruchsvollem Gelände. Mit einer Anhängelast von bis zu 2,3 Tonnen eignet sich der SUV auch für Freizeitaktivitäten wie Camping oder Bootsfahrten.

Marktstrategie und Preispositionierung Mit einem voraussichtlichen Einstiegspreis von rund 35.000 Euro positioniert sich der Haval H7 deutlich unterhalb vergleichbarer Modelle etablierter Marken wie Toyota oder Land Rover. Diese aggressive Preisstrategie ist Teil von GWMs "Mainstream+"-Ansatz: Hochwertige Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen anzubieten.

Bedeutung für den europäischen Markt Die Einführung des Haval H7 markiert einen wichtigen Schritt in GWMs langfristiger Europa-Strategie. Neben dem SUV plant der Hersteller bis Ende 2026 insgesamt zehn neue Modelle für den europäischen Markt – darunter sowohl Elektrofahrzeuge als auch Hybride und Verbrenner. Mit dieser breiten Modellpalette will GWM eine größere Zielgruppe ansprechen und sich als ernstzunehmender Wettbewerber etablieren.