Mini JCW E im Test: Wenn der Name mehr verlangt, als das Auto liefern kann

Mit traditioneller Lackierung in British Racing Green, Motorhaubenstreifen und Dachkantenflügeln sieht der Stromer nach einem adäquaten JCW-Ableger aus. Auch das Interieur überzeugt optisch mit JCW-Flair.

Bis auf das Mini-typische Runddisplay mit Touchfunktion finden sich ansonsten nur haptische Tasten, hübsche Kippschalter oder Drehregler im Interieur. Insgesamt stehen im JCW E acht Fahrmodi zur Auswahl – von unpassend über cool bis gewöhnungsbedürftig. Unpassend: der Green Mode mit fliegendem Vögelchen im Display. Cool: der nostalgische Timeless-Modus mit Tacho im Retro-Look. Gewöhnungsbedürftig: die hinterlegten Jubelschreie aus den Lautsprechern, wenn man in den JCW-Modus wechselt, und dessen ultrakünstliches Fahrgeräusch.

Viel Gewicht, viele Fragezeichen Stichwort Fahren: Der Elektro-Kleinwagen ist 326 kg schwerer als sein Verbrenner-Pendant. Mit 1.675 kg wiegt der JCW E fast so viel wie ein BMW M2. Ob das gut geht? Antriebseinflüsse in der Lenkung begleiten den Beschleunigungsvorgang, während die Elektronik unharmonisch reinregelt, um die Kraft auf den Asphalt zu bringen.

Mit bis zu 190 kW (258 PS) sprintet der JCW E in 6,1 Sekunden auf 100 km/h, eine Zehntelsekunde langsamer als der Verbrenner-JCW mit 231 PS.

Achim Hartmann Der Elektromotor liefert 190 kW (258 PS) und sorgt für kraftvollen Schub. Das hohe Gewicht bremst jedoch etwas die Dynamik.



Grenzwertige Federung In Landstraßenkurven fällt die recht unausgegorene Balance zwischen Vorder- und Hinterachse auf: Erst Einlenkuntersteuern, dann folgt bei Gaspedallupfen ein übermotivierter Lastwechsel-Heckschwenk. Die Fahrzeugmasse gerät in Bewegung und muss dann von einem zackigen Reflex am Lenkrad eingefangen werden, bevor das zu spät eingreifende und dann grob regelnde DSC zu unterstützen versucht. Ebenso ruppig agiert das ABS bei späten Bremspunkten. Und unter Last schiebt der Mini stumpf über die Vorderachse.

Achim Hartmann Die markanten JCW-Felgen mit roten Bremssätteln sehen sportlich aus, doch das Bremssystem wirkt bei starker Beanspruchung etwas grob.



Soll die brettharte Fahrwerkabstimmung etwa das von Mini viel zitierte "elektrisierende Gokart-Feeling" sein? Selbst auf topfebenen Straßen hoppelt der JCW E mit grenzwertigem Federungskomfort. Mehr Schärfe hätte hingegen die Lenkung um die Mittellage vertragen können. Das Lenkfeedback fühlt sich insgesamt synthetisch an.

Fazit