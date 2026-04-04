Mit viel Leistung zur Sportlichkeit? Skoda Enyaq RS im Test

Seit dem Facelift vor einem Jahr geht im Enyaq nichts mehr unter 210 kW oder 286 PS sowie einem Basispreis von 48.900 Euro. Vor diesem Hintergrund erscheinen knapp 10.000 Euro mehr für die Topversion RS gar nicht mal so teuer, schließlich bringt der stärkste Enyaq dafür einiges zusätzlich mit. Einen zweiten Motor mit 75 kW an der Vorderachse, der mit dem 210-kW-Aggregat hinten insgesamt 250 kW (340 PS) Peakleistung und, klar, Allradantrieb ermöglicht. Dazu Angenehmes wie etwa ein Soundsystem, elektrische Antriebe für Fahrersitz und Heckklappe oder eine heizbare Frontscheibe und äußere Rücksitze, um nur einige zu nennen. Außerdem weitere Sicherheitsfeatures wie Matrix-LED-Licht, Augmented-Reality-Head-up-Display und gar Seitenairbags im Fond....