AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Tests

Porsche 911 Turbo S T-Hybrid im Test: Warum man den Hybrid kaum spürt

Porsche 911 Turbo S T-Hybrid im Test
Hybrid? Fühlt sich nicht so an

Ungeachtet der Rennstrecken-wilden GT3-Derivate gilt der Porsche 911 Turbo S als der Über-Elfer, denn er muss alles können: Langstrecke, Alltag, Rennstrecke. Und jetzt eben: mit einer hybridisierten Leistungsquelle, 711 PS stark. Was das mit der neuesten Generation macht? Auf in den Test!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.02.2026
Als Favorit speichern
Porsche 911 Turbo S
Foto: Hans-Dieter Seufert

Gibt’s die eigentlich noch, die Gusseisernen, die man bei jeder Elfer-Weiterentwicklung rituell aufheulen hörte wie ein ausgeschlagenes Lüfterrad? "Verrat an den 911-Idealen, schon wieder schwerer, was sollen ABS, Allradantrieb, Teufelszeug Wasserkühlung" – na, Sie wissen schon. Wenn es die Flatsix-Silberrücken tatsächlich geben sollte, dürften sie beim Turbo S schneller anspringen als dessen Motor nach Druck auf den Startknopf. Allein schon wegen der Gestalt desselben, der nicht nur die Auto-Erotik eines Lichtschalters besitzt, sondern den Boxermotor genauso schnell weckt. T-Hybrid, Freunde, also nix mit Anlasser, Riementrieb und so. Drei E-Maschinen in da house, neben dem Dreisechser.

Nach dem GTS nun also T-Hybrid 2.0. Buchstäblich, denn ...

Mehr zum Thema Sportwagen