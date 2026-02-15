Porsche 911 Turbo S T-Hybrid im Test: Warum man den Hybrid kaum spürt

Gibt’s die eigentlich noch, die Gusseisernen, die man bei jeder Elfer-Weiterentwicklung rituell aufheulen hörte wie ein ausgeschlagenes Lüfterrad? "Verrat an den 911-Idealen, schon wieder schwerer, was sollen ABS, Allradantrieb, Teufelszeug Wasserkühlung" – na, Sie wissen schon. Wenn es die Flatsix-Silberrücken tatsächlich geben sollte, dürften sie beim Turbo S schneller anspringen als dessen Motor nach Druck auf den Startknopf. Allein schon wegen der Gestalt desselben, der nicht nur die Auto-Erotik eines Lichtschalters besitzt, sondern den Boxermotor genauso schnell weckt. T-Hybrid, Freunde, also nix mit Anlasser, Riementrieb und so. Drei E-Maschinen in da house, neben dem Dreisechser.