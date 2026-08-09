Abt Audi RSQ8-LE 1000: Dieser Sport-SUV hat vierstellig Pferdchen unter der Haube

Mit dem RS6-LE 800 hat der Allgäuer Tuner Abt die Jubiläumstrilogie zum 130-jährigen Bestehen eröffnet. Nun folgt das finale Kapitel: der ABT RSQ8-LE 1000. Der baut auf dem Audi RS Q8 auf und wird bei Abt auf 1.000 PS und 1.150 Nm Drehmoment gebracht.

Mehr Innenkühlung für mehr Leistung Um die Leistung des Vierliter-Biturbo-V8 in den vierstelligen Bereich zu haben, verbaut Abt am Achtzylinder neue Turbolader, neue Ladeluftkühler sowie eine indirekte Wasser/Ethanol-Einspritzung. Die sorgt für eine intensive Innenkühlung des Motors, wodurch mehr Ladeluft und damit mehr Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht. Aktiviert wird das IWI System und damit die volle Leistung komfortabel über die myABT App, die sich auch direkt über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs bedienen lässt. Die Höchstgeschwindigkeit des SUV steigt auf 320 km/h. Damit die auch bedenkenlos nutzbar ist, verbaut Abt das hauseigene adaptive Wankstabilisierungssystem eAWS sowie ein neu programmiertes Steuergerät für die Luftfederung.

Aeropaket schärft die Optik Optisch setzt der RSQ8-LE 1000 mit einem umfassendens Aerodynamikpaket in mattem Sichtcarbon ein klares Statement. Das Paket umfasst eine neue Frontlippe mit RSQ8-LE-Logo, Frontschürzenaufsätze inklusive Lufteinlassgittern und optimierter Luftführung sowie Fronthaubeneinsätze. Die Radhausentlüftung in Schwarz glanz trägt die exklusive Emblemplakette "RSQ8-LE 1000". An den Seiten sorgen Spiegelkappenaufsätze, eine B-Säulen-Blende mit RSQ8-LE-Logo, Türaufsatzleisten sowie markante Kotflügelverbreiterungen für eine ausdrucksstarke Breitbau-Optik. Am Heck komplettieren ein Heckschürzeneinsatz mit RSQ8-LE-Emblemplakette, Heckschürzenaufsätze sowie der Heckflügel inklusive Aeroblades das Erscheinungsbild. Eine hauseigene Schalldämpferanlage aus Edelstahl mit vier Endrohrblenden im Durchmesser von 105 Millimetern verleiht dem V8 einen unverwechselbaren Sound.

Nicht fehlen dürfen Sonderräder. Abt verbaut hier die High Performance-Schmiedefelge IR23 in 23 Zoll mit Reifen in der Dimension 295/35. Für einen edlen Touch sorgt deren goldene Lackierung.

Das Interieur wertet Abt mit einem Alcantara-Lenkrad mit Carbon-Schaltwippen, einer Carbon-Schaltknaufkappe, diversen Abt-Logos, neuen Einstiegsleisten, Sonderfußmatten und einer neuen Einstiegs-Projektion ab. Den Abschluss bildet die in die Mittelkonsole eingelassene 130-Jahre-Jubiläumsmünze und der individuellen Gravur der jeweiligen Fahrzeugnummer.

Kleine Auflage, stattlicher Preis Gebaut werden vom RSQ8-LE 1000 lediglich 30 Exemplare. Der Paketpreis für den Abt RSQ8-LE 1000 beträgt 165.000 Euro. Hinzu kommen Montagekosten in Höhe von 20.000 Euro sowie natürlich ein passendes RS Q8-Basismodell, das es bei Audi ab rund 146.000 Euro gibt. Gebrauchte RS Q8 werden nur bis zu einem km-Stand von 15.000 umgebaut. Unter dem Strich kommt das Jubiläumsmodell so auf deutlich über 300.000 Euro.