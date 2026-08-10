Audi RS3-Sondermodell mit 630 PS: So schafft Abt die Mehrleistung

Die von Abt umgesetzte Leistungsanhebung von serienmäßigen 400 PS auf 630 PS entsteht nicht durch ein einzelnes Bauteil, sondern durch ein Bündel aus Hardware‑ und Softwaremaßnahmen. Entscheidend sind ein neuer, größerer Turbolader, ein leistungsfähiger Ladeluftkühler und das überarbeitete Motormanagement.

Das veränderte Ladeluft‑Handling vergrößert das nutzbare Ladungsvolumen und erlaubt höhere Ladedrücke, ohne dass die Verbrennung in schädliche Bereiche gerät. In der Summe hebt Abt damit Drehmoment und Spitzenleistung deutlich an – die Herstellerangaben nennen 630 PS (463 kW) und 700 Nm sowie eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h.

Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Temperaturkontrolle führt mehr Ladedruck allerdings unweigerlich zu höheren Ansaugluft‑ und Brennraumtemperaturen, Zündverstellbedarf und damit möglicher Leistungseinschränkung durch die Serien‑Motorelektronik. Genau an diesem Punkt setzt das IWI‑System an.

So arbeitet das IWI-System Das von Abt integrierte IWI‑System steht für indirekte Wasser‑Ethanol‑Einspritzung und setzt vor den Drosselklappen an. Ein eigens abgestimmtes Steuergerät dosiert das Gemisch last‑ und drehzahlabhängig in die Ansaugluft.

Die Verdunstung kühlt die Ladeluft von innen, senkt die Klopfneigung und erlaubt laut Abt stabilere Zündwinkel bei höherem Ladedruck. So bleibt die Leistung auch unter Dauerlast erhalten, ohne dass die Serien‑Schutzfunktionen eingreifen müssen.

Die volle IWI‑Leistung wird über die myABT‑App freigeschaltet; sie zeigt Systemzustände und den Füllstand des IWI‑Tanks und lässt sich via Apple CarPlay integrieren. Ohne ausreichenden Füllstand arbeitet das System nicht im Leistungsmodus, was für Fahrten unter hoher Last relevant ist.

Leistung und Messwerte Abt nennt 630 PS (463 kW) und 700 Nm für die POWER‑R‑Stufe. Die Beschleunigung soll 3,1 Sekunden auf 100 km/h und 6,6 Sekunden von 100 auf 200 km/h betragen, die Spitze liegt bei 300 km/h.

Fahrwerk und Aerodynamik Ein Gewindesportfahrwerk mit einstellbarer Druck‑ und Zugstufe sowie Sportstabilisatoren schärft Traktion und Lenkpräzision. Sicht‑Carbon an Front und Heck plus zwei Doppelendrohre in mattem Schwarz mit 95 Millimetern Durchmesser betonen den Auftritt. 20‑Zoll‑HR20‑Schmiedefelgen in Satingold tragen Reifen der Dimension 245/30 R20.

Preis und Limitierung Laut Abt kostet der Umbau 58.000 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer plus 9.500 Euro für die Montage zuzüglich TÜV‑Gebühren (Stand Juli 2026). Ein Audi RS 3 als Basisfahrzeug ist separat nötig.