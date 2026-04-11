Schnell, souverän – aber warum fühlt er sich so brav an? Cupra Terramar VZ im Test

Dem Terramar ist im eng gefächerten Cupra-Programm die Rolle des vernünftigen SUV für das sportliche Familienoberhaupt zugedacht. Vernünftig heißt dabei keineswegs dröge, also gibt es zwei VZ-Varianten des Terramar: den 1.5 E-Hybrid mit 272 PS und unseren 2.0 VZ. Er verfügt über den auf 265 PS erstarkten EA 888 des Golf GTI.

Einen Sportwagen macht der Motor aus dem großen SUV nicht ganz, immerhin wirft der Terramar VZ rund 300 kg mehr in die Waagschale als ein kürzlich getesteter GTI (1.426 zu 1.735 kg). Ganz schön flink ist der Seat mit Allradantrieb dennoch, er spurtet in 5,8 Sekunden auf 100 km/h, nimmt dem frontangetriebenen Golf dabei zwei Zehntel ab.