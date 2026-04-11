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SUV
Tests

Schnell, souverän – aber warum fühlt er sich so brav an? Cupra Terramar VZ im Test

Cupra Terramar VZ 2.0 im Test
Viel Leistung, wenig Nervenkitzel

Sportlich, praktisch, alltagstauglich: Der Terramar soll alles können. Mit 265 PS, Allrad und adaptivem Fahrwerk bringt er beste Voraussetzungen mit. Doch wie gut gelingt der Spagat zwischen Vernunft und Fahrspaß wirklich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.04.2026
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Frontansicht eines Cupra Terramar VZ 2.0 TSI 195 kW auf einem modernen Parkplatz. Das Fahrzeug ist in grauer Lackierung mit markantem Cupra-Logo zu sehen.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Dem Terramar ist im eng gefächerten Cupra-Programm die Rolle des vernünftigen SUV für das sportliche Familienoberhaupt zugedacht. Vernünftig heißt dabei keineswegs dröge, also gibt es zwei VZ-Varianten des Terramar: den 1.5 E-Hybrid mit 272 PS und unseren 2.0 VZ. Er verfügt über den auf 265 PS erstarkten EA 888 des Golf GTI.

Einen Sportwagen macht der Motor aus dem großen SUV nicht ganz, immerhin wirft der Terramar VZ rund 300 kg mehr in die Waagschale als ein kürzlich getesteter GTI (1.426 zu 1.735 kg). Ganz schön flink ist der Seat mit Allradantrieb dennoch, er spurtet in 5,8 Sekunden auf 100 km/h, nimmt dem frontangetriebenen Golf dabei zwei Zehntel ab.

Harmonie und Fahrkomfort

Generell sichert der über eine elektronisch beaufschlagte Lamellenkupplung ...

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