Skoda Karoq: Kofferraum-König für den Alltag

Der Skoda Karoq basiert auf der MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns und teilt sich technische Grundlagen mit Modellen wie dem VW T-Roc oder dem Seat Ateca. In der getesteten Version kommt er mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor, der 150 PS leistet und ein Drehmoment von 360 Newtonmetern bietet. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Siebengang-DSG-Getriebe auf alle vier Räder – ein mechanischer Allradantrieb sorgt hier für zusätzliche Traktion.

Besonders hervorzuheben sind die Matrix-LED-Scheinwerfer, die adaptive Dämpfer und die Progressivlenkung, die präzises Handling ermöglichen. Der Innenraum punktet mit einem digitalen Kombiinstrument (10,25 Zoll in höheren Ausstattungen) sowie zahlreichen "Simply Clever"-Details wie einem Eiskratzer in der Tankklappe oder Tablet-Haltern an den Rückseiten der Vordersitze.

Variabilität des Kofferraums Mit einem variablen Ladevolumen von 521 bis maximal 1.630 Litern gehört der Skoda Karoq zu den Spitzenreitern in seinem Segment. Der höhenverstellbare Ladeboden erleichtert das Beladen schwerer Gegenstände, während die Rücksitze flexibel umklappbar sind – allerdings nicht direkt aus dem Kofferraum heraus. Diese Einschränkung kann bei häufigem Transport sperriger Güter störend sein.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem VW T-Roc oder Audi Q2 bietet der Karoq mehr Platz und eine praktischere Raumnutzung. Dennoch bleibt die fehlende Möglichkeit einer komplett ebenen Ladefläche ein kleiner Kritikpunkt.

Alltagstauglichkeit im Fokus Im Dauertest über 100.000 Kilometer zeigte sich der Skoda Karoq als zuverlässiges Fahrzeug für unterschiedlichste Einsatzzwecke – von Stadtfahrten bis hin zu Langstrecken auf der Autobahn. Besonders positiv fiel dabei der hohe Fahrkomfort auf: Die Federung gleicht Unebenheiten souverän aus, während Wind- und Motorengeräusche dank guter Dämmung kaum wahrnehmbar sind.

Eine Schwäche offenbarte sich jedoch beim Anfahren: Das DSG-Getriebe neigt dazu, direkt in den zweiten Gang zu schalten, was das Beschleunigen erschwert. Dies wurde im Test mehrfach bemängelt und könnte bei sportlicher Fahrweise störend sein.

Betriebskosten und Verbrauch Die Betriebskosten summierten sich im Dauertest auf insgesamt rund 3.571 Euro für Wartung und Verschleißteile sowie etwa 1.100 Euro für Reifenwechsel. Hinzu kamen rund 170 Euro für AdBlue-Nachfüllungen. Der durchschnittliche Dieselverbrauch lag bei 7,2 Litern pro 100 Kilometer – ein Wert, der angesichts moderner Konkurrenzmodelle nicht unbedingt als sparsam gilt.

Auch die Versicherungseinstufung (Vollkasko-Klasse 19) schlägt finanziell zu Buche. Dennoch bewegen sich die Gesamtkosten im Rahmen dessen, was man von einem Fahrzeug dieser Klasse erwarten kann.