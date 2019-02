sport auto testet sportliche Fahrzeuge bis in den Grenzbereich. Die Rubrik: der Supertest. Neben einer Runde auf der Nordschleife werden die Kandidaten auch über den Hockenheim-Ring gejagt. Wir zeigen Ihnen die 50 schnellsten Fahrzeuge auf dem Kleinen Kurs.

Im Supertest von sport auto müssen Sportwagen gleich mehreren Prüfungen meistern. Getestet werden die Slalom-, Beschleunigungs-/Brems- und Ausweichqualitäten der Autos sowie deren maximale Querbeschleunigung. Dazu scheuchen wir die Testkandidaten auf der Nordschleife und dem Hockenheimring über die Bahn.

sport auto-Supertest auf der Kurzanbindung

In Hockenheim wird für den sport auto-Supertest nicht die Grand Prix-Strecke, sondern die 2,604 Kilometer lange Kurzanbindung genutzt. Trotz der Verkürzung lassen sich auf einer Runde gute Rückschlüsse zu Handling, Gripniveau, Bremsstabilität und Traktion ziehen. Eine maßgebliche Rolle auf dem Kleinen Kurs spielen die Reifen. Wer mit Semi-Slicks ausrückt, hat in den insgesamt 12 Kehren einen Haftungsvorteil gegenüber der Konkurrenz.

Für rund drei Jahre hatte der Porsche 918 Spyder unsere Topliste angeführt. Inzwischen ist der 887 PS starke Hybridsportwagen auf die sechste Position durchgereiht worden. Zuerst unterbot ihn der Manthey-Porsche 911 GT3 RS MR um eine halbe Sekunde. Lange hielt es den MR nicht an der Spitze. Vier Sportwagen sind mittlerweile schneller.

Der Überflieger in Hockenheim ist ebenfalls ein Porsche. Den GT2 RS (991.2) steuerte Supertester Christian Gebhardt in 1:03,8 Minuten um den Kleinen Kurs. Da muss der Rest abreißen lassen. Erster Verfolger ist der GT3 RS (991.2) mit einer Rundenzeit von 1:05,4 Minuten. Nur eine Zehntelsekunde langsamer sind McLaren 720S und Lamborghini Huracán Performante. Die Ergebnisse in Hockenheim sind ein Abziehbild derer auf der Nordschleife. Auch hier dominieren Porsche, McLaren und Lamborghini. Ansonsten sind die Top 10 mit Sportwagen von Mercedes-AMG, Chevrolet, Ferrari und Gumpert bunt durchgemischt.

Wichtig: Wir führen in dieser Bestenliste nur die Rundenzeiten auf, die wir im Supertest ermittelt haben. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die 50 schnellsten Fahrzeuge in Hockenheim.

Stand: Heft 2/2019

Top 50 Supertest auf dem Hockenheim-Ring