Viel Kraft, wenig Elektro: Der Ford Ranger PHEV im Test

Er fährt hybridisch, er fährt rein elektrisch, er friert seinen Akkustand ein und fährt weiter mit Benzin. Außerdem kann er den Stromspeicher über den Ottomotor laden. Kurz: Der Ford Ranger PHEV beherrscht das Einmaleins der Steckerhybride. Doch geht die Rechnung auch für die Pickup-Kundschaft auf, die zumindest bei uns vornehmlich auf kräftige Selbstzünder setzt?