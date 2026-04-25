AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tests

Viel Kraft, wenig Elektro: Der Ford Ranger PHEV im Test

Ford Ranger PHEV im Test
Wie weit trägt der Hybrid im Ranger?

Den meistverkauften Pickup Europas gibt es neuerdings auch als Plug-in-Hybrid. Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.04.2026
Als Favorit speichern
Ford Ranger PHEV 2.3L EcoBoost fährt auf einer Straße, blauer Pickup, Front- und Seitenansicht, Tageslicht.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Er fährt hybridisch, er fährt rein elektrisch, er friert seinen Akkustand ein und fährt weiter mit Benzin. Außerdem kann er den Stromspeicher über den Ottomotor laden. Kurz: Der Ford Ranger PHEV beherrscht das Einmaleins der Steckerhybride. Doch geht die Rechnung auch für die Pickup-Kundschaft auf, die zumindest bei uns vornehmlich auf kräftige Selbstzünder setzt?

Leistungsdaten und Fahrverhalten

Skeptischen Blicken begegnet der Plug-in mit seinem Datenblatt: Mit 207 kW (281 PS) Systemleistung und bis zu 697 Nm Drehmoment sticht die Kombination aus 2,3-Liter-Turbobenziner und vor dem Getriebe integrierter 75-kW-E-Maschine den Sechszylinder-Diesel (240 PS und 600 Nm) aus. Bei der Anhängelast gibt es auch keine Probleme, denn der Allradler zieht ...

Mehr zum Thema Hybridantrieb