Viel Kraft, wenig Elektro: Der Ford Ranger PHEV im Test

Er fährt hybridisch, er fährt rein elektrisch, er friert seinen Akkustand ein und fährt weiter mit Benzin. Außerdem kann er den Stromspeicher über den Ottomotor laden. Kurz: Der Ford Ranger PHEV beherrscht das Einmaleins der Steckerhybride. Doch geht die Rechnung auch für die Pickup-Kundschaft auf, die zumindest bei uns vornehmlich auf kräftige Selbstzünder setzt?
Leistungsdaten und Fahrverhalten
Skeptischen Blicken begegnet der Plug-in mit seinem Datenblatt: Mit 207 kW (281 PS) Systemleistung und bis zu 697 Nm Drehmoment sticht die Kombination aus 2,3-Liter-Turbobenziner und vor dem Getriebe integrierter 75-kW-E-Maschine den Sechszylinder-Diesel (240 PS und 600 Nm) aus. Bei der Anhängelast gibt es auch keine Probleme, denn der Allradler zieht ...