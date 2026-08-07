Neuzulassungen im Juli: Für E-Autos läuft's, aber nicht für Tesla

Für den Juli 2026 verzeichnet das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) 268.068 Pkw-Neuzulassungen und damit ein plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im bisherigen Jahresverlauf legen die Neuzulassungen damit nach sieben Monaten mit 1.752.461 neu in den Verkehr gebrachten Pkw um 5,1 Prozent zu.

E-Autos kommen kräftig Getrieben wird der Markt vor allem durch Elektroautos, die wiederum stark von der neuen E-Auto-Förderung profitieren. Schon für das erste Halbjahr 2026 hatte das KBA einen Zuwachs an reinen Elektroautos gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent vermeldet. Der Gesamtanteil an den Neuzulassungen lag in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits bei 24,8 Prozent. Noch extremer fallen die Zahlen für den Juli aus. Hier legen die reinen Elektroautoneuzulassungen um 61,7 Prozent zu, der Gesamtanteil steigt mit 78.609 neu zugelassenen E-Autos auf 29,3 Prozent.

Tesla stürzt ab Absolut nicht partizipieren am E-Auto-Boom im Juli kann allerdings der US-Elektroautobauer Tesla. Die Amerikaner kommen nur auf 367 Neuzulassungen und verlieren damit gegenüber dem bereits schwachen Vorjahresergebnis um 66,9 Prozent. Das war so nicht zu erwarten nach dem bisherigen Jahresverlauf. In den ersten sieben Monaten kommt Tesla nämlich auf 29.224 Neuzulassungen und liegt so um satte 192,2 Prozent über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Worauf dieser massive Einbruch zurückzuführen ist, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage an den Autobauer blieb bislang unbeantwortet. In jedem Fall ist das Juli-Ergebnis wohl das Schwächste seit Jahren.

Chinesen sind die absoluten Gewinner Dagegen konnten andere Marken, die überwiegend E-Autos vertreiben, kräftig zulegen. BYD beispielsweise kommt auf 5.240 Neuzulassungen bei einem Plus von 365,4 Prozent. 3.698 Neuzulassungen und ein Zuwachs um 86,2 Prozent wird für MG gelistet. Leapmotor steht mit 2.736 Neuzulassungen (+ 328,8 %) in der KBA-Liste. Xpeng meldet 1.253 Neuzulassungen mit einem Zuwachs um 371,1 Prozent. Selbst die gerade erst in den deutschen Markt gestartete Marke Geely kommt bereits auf 479 Neuzulassungen.

Strom kommt, Verbrenner verschwinden Die reinen Elektroautos überflügeln im Berichtsmonat sogar die Plug-in Hybride, die mit 30.609 Neuzulassungen auf einen Neuzulassungsanteil von 11,4 Prozent kommen. Der Anteil aller Hybrid-Modelle, einschließlich der PHEV-Fahrzeuge, lag mit 105.284 Neuzulassungen bei 39,3 Prozent.

Immer weiter ins Hintertreffen geraten die Verbrenner. Für die Benziner nennt das KBA einen Anteil von 18,9 Prozent (minus 29,7 %). Mit einem Diesel unter der Haube rollten im Juli nur noch 11,8 Prozent (-21,8 %) der Neuwagen. Extrem dünn wird es bei den weiteren Antriebsalternativen. Die Anzahl der flüssiggasbetriebenen Neuwagen legte zwar mit 1.705 Exemplaren um 59,2 Prozent zu, ihr Anteil am Gesamtkuchen betrug aber lediglich 0,6 Prozent. Für erdgasbetriebene Pkw wurde im Juli gar nur eine Zulassung registriert.