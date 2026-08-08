Womöglich die beste V8-Limo: Mercedes S 580 L 4Matic im Test

Die Erkenntnis hat sich ein hübsches Fleckchen ausgesucht in der Gegend zwischen den Flüssen, an der kurzen Geraden, bevor sich die Straße steil, schmal und gewunden erst an der Bergflanke emporwinden, dann in den Wald ducken wird. Da drückst du das Gaspedal in die flauschige Auslegeware, und just in diesem Wimpernschlag, den es dauert, bis sich daraufhin der Stern auf der Haube hebt, zwinkert dir die Erkenntnis zu. Dir wird klar: Besser wird’s womöglich nicht.