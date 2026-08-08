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Tests

Womöglich die beste V8-Limo: Mercedes S 580 L 4Matic im Test

Mercedes S 580 L 4Matic im Test
Flausch, Präzision und ein neuer V8-Rhythmus

Modellgepflegt und mit neuem Takt im Herzen: Der Mercedes S 580 L 4Matic bringt den Flatplane-V8 M 177 evo, 40 Prozent stärkere Matrix-LED-Scheinwerfer und Flausch der Luftfederung. Wie vereint die S-Klasse W 223 Luxus, Hinterachslenkung und digitale Neuerungen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Mercedes S580 Limousine fährt auf einer Landstraße, dynamische Seitenansicht, sommerliche Landschaft.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Die Erkenntnis hat sich ein hübsches Fleckchen ausgesucht in der Gegend zwischen den Flüssen, an der kurzen Geraden, bevor sich die Straße steil, schmal und gewunden erst an der Bergflanke emporwinden, dann in den Wald ducken wird. Da drückst du das Gaspedal in die flauschige Auslegeware, und just in diesem Wimpernschlag, den es dauert, bis sich daraufhin der Stern auf der Haube hebt, zwinkert dir die Erkenntnis zu. Dir wird klar: Besser wird’s womöglich nicht.

Modellpflege mit neuem Flatplane-V8

Das gilt – damit willkommen zum Test der modellgepflegten S-Klasse – in doppelter Hinsicht. Wobei wir zunächst darauf blicken, durch welche Neuerungen eines der schon bisher allerbesten Autos der Welt weitere Optimierung erfährt. Weil es uns als Freunde ...

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