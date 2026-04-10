Vom Vernunftauto zum vielseitigen Elektro-SUV: Mercedes GLB EQ im Fahrtest

Schwupps: So schnell wird aus GLB und EQB wird GLB mit EQ-Technologie. Rund 4,70 Meter lang mit Hinterrad-oder Allradantrieb, fünf oder sieben Sitzen inklusive verschiebbarer Rückbank. Klingt schon mal praktisch und vielseitig. Und dann ist da ja noch der hochmoderne Antrieb auf 800 Volt-Basis mit effizientem (93 Prozent Wirkungsgrad), permanent erregten Synchronmotor hinten plus Zweiganggetriebe oder zusätzlicher PSM vorn.
Ladeleistung bis 320 kW
Jeweils gespeist von der netto 85 kWh fassenden Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie und geladen mit maximal 320 kW an DC (oder 22 kW an AC). Um die bekannt hohe Effizienz des Antriebs zu erreichen, setzt Mercedes auf Siliciumkarbid-Wechselrichter, situative Schaltpunkte des Getriebes sowie eine schnelle Entkopplung ...