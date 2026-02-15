VW Tiguan im Test: Was rechtfertigt den hohen Preis?

Der VW Tiguan überzeugt mit einem großzügigen Kofferraumvolumen von 652 bis 1650 Litern, das im Vergleich zu seinen Konkurrenten Kia Sportage, Opel Grandland und MG HS führend ist. Zudem bietet er als einziger adaptive Stoßdämpfer (DCC Pro), die den Fahrkomfort erheblich steigern. Diese Technologie ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrwerks an die Straßenbedingungen und sorgt für ein ruhiges Fahrerlebnis, selbst auf unebenen Straßen.

Vergleich der Sicherheitsausstattung In puncto Sicherheit setzt der Tiguan Maßstäbe. Er ist der Einzige im Test mit seitlichen Airbags im Fond und bietet eine Vielzahl an Assistenzsystemen, darunter ein proaktives Insassenschutzsystem und Matrix-LED-Scheinwerfer. Im Vergleich dazu zeigt der MG HS Schwächen bei der Traktion und der Stabilität auf rutschigem Untergrund, während Opel Grandland und Kia Sportage solide, aber weniger umfangreiche Sicherheitsfeatures bieten.

Fahrkomfort und Handling Der Tiguan hebt sich durch seinen außergewöhnlichen Fahrkomfort hervor, der durch die adaptiven Stoßdämpfer und die ergoActive-Sitze unterstützt wird. Im Gegensatz dazu zeigt der Kia Sportage eine sportlichere Abstimmung, die jedoch auf Kosten des Komforts geht. Der Opel Grandland und MG HS können in diesem Bereich nicht mithalten, da sie weniger raffinierte Fahrwerkslösungen bieten.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 36.600 Euro ist der Tiguan deutlich teurer als seine Konkurrenten. Der MG HS bietet die günstigste Option, jedoch mit Abstrichen bei der Qualität und Ausstattung. Der Kia Sportage und Opel Grandland positionieren sich preislich zwischen den beiden Extremen, bieten jedoch nicht die gleiche Variabilität und den Komfort des Tiguan.

Trotz seines hohen Preises bietet der VW Tiguan ein Gesamtpaket, das in der Kompakt-SUV-Klasse seinesgleichen sucht. Von der Sicherheitsausstattung über den Fahrkomfort bis hin zur Variabilität setzt er Maßstäbe. Die Konkurrenz mag günstiger sein, doch der Tiguan rechtfertigt seinen Preis durch überlegene Technik und Qualität.