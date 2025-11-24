AMS Kongress
Kompakt
Tuning

1er BMW M135 xDrive mit H&R Tieferlegungsfedern

Klassen-Einstieg
1er BMW M135 xDrive mit H&R Tieferlegungsfedern

Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt erweitert das Dynamik-Spektrum des fahraktiven BMWs noch einmal deutlich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.11.2025
H&R_BMW_1er_M135_XDRIVE_Federn_11_2025
Foto: H&R

Kompakt, knackig und jede Menge Leistung – der 1er BMW in der M135 Variante mit Allradantrieb ist eine wirklich leistungsstarke Einheit. Eine Steilvorlage für die Experten von H&R, die mit ihrem Tieferlegungsfedern für eine moderate Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorgen und damit das Dynamik-Spektrum des Einstiegs-BMW noch einmal signifikant erweitern – wieder einmal setzt H&R Maßstäbe.

Dank der H&R-typischen Abstimmung lässt das Fahrwerks-Update keine Wünsche offen, wenn schnelle Richtungswechsel und hohe Kurvengeschwindigkeiten gewünscht sind. Hinzu kommt ein noch direkteres Einlenkverhalten, der minimierte Freiraum zwischen Rad und Kotflügel passt wie angegossen.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für BMW 1er, Typ F7 (F70) M135 xDrive, 4WD,
ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern
Artikelnummer: 28635-6
Tieferlegung VA: ca. 25 mm/ HA: ca. 10 mm
Preis (UVP): 352,56 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)

H&R Spurverbreiterungen schwarz oder silber eloxiert
Verbreiterung: ab 6 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 78,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)