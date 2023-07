Das Fahrwerk erhält an Vorder- und Hinterachse Sportstabilisoren und Gewindefahrwerksfedern, was für eine verbesserte Straßenlage sorgen soll. Den ausfahrbaren Heckspoiler am Serien-RS7 ersetzt Abt durch einen feststehenden Spoiler aus Carbon. Der ist nicht nur schick, sondern soll ebenfalls die Kurvenfahrten verbessern. Die High Performance Schmiedefelgen in hochglänzendem Schwarz runden die dynamische Optik ab. Diese sind auf Wunsch mit Reifen des Typs Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22 bezogen.