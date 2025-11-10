AMS Kongress
Audi RS6 Pangaea GT: Radikaler Umbau von MTM mit 1.100 PS

MTM Pangaea GT
Ist das der radikalste Straßen-RS6?

MTM stellt mit dem Pangaea GT ein eigenständig entwickeltes Hochleistungsfahrzeug vor. Der Kombi kombiniert extreme Leistung mit aufwendiger Leichtbaukonstruktion.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.11.2025
Als Favorit speichern
MTM Pangaea GT auf Basis des RS6
Foto: MTM

MTM hebt den bekannten Audi RS 6 Avant auf ein völlig neues technisches Niveau. Der Pangaea GT ist kein Tuningprojekt im klassischen Sinn, sondern ein eigenständig entwickeltes Hochleistungsfahrzeug.

Die Tuning-Profis von Motoren-Technik-Mayer fertigen den Pangaea in der Schweiz und in einer auf 25 Fahrzeuge limitierten Auflage. Die Grundlage ist der Audi RS 6, doch die Mechaniker überarbeiten oder ersetzen nahezu jedes Bauteil. So entsteht ein Fahrzeug, das deutlich über den Rahmen des Serienmodells hinausgeht. Der Pangaea soll laut MTM das erste gänzlich eigenständig entwickelte Auto des Unternehmens sein.

Unter der Motorhaube arbeitet ein 4,0-Liter-V8-Biturbo mit über 1.100 PS und einem Drehmoment jenseits von 1.200 Newtonmetern. Der Allradantrieb sorgt für Traktion, die Beschleunigung auf 100 km/h schafft der Über-Audi in unter 2,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt oberhalb von 350 km/h.

Vollcarbon-Karosserie und neue Proportionen

Die Karosserie besteht vollständig aus Carbon. Dach, Türen, Kotflügel und Diffusor sind eigens für dieses Modell konstruiert. Der Werkstoff reduziert das Gewicht und erhöht zugleich die Steifigkeit des Chassis. Breitere Spur, markante Schultern und ein tieferer Schwerpunkt verleihen dem Kombi eine unverwechselbare Silhouette.

Mit über fünf Metern Länge und mehr als zwei Metern Breite tritt der Pangaea GT deutlich selbstbewusster auf als das Serienmodell. Die Proportionen sind auf maximale Fahrstabilität und optische Präsenz ausgelegt.

Funktionale Aerodynamik

Spoiler, Lufteinlässe und Diffusor erfüllen eine klar definierte Aufgabe: Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Jedes aerodynamische Element ist darauf abgestimmt, die Balance des Fahrzeugs zu sichern. Der Luftstrom wird gezielt geführt, um Auftrieb zu vermeiden und den Abtrieb zu maximieren. Das Ergebnis ist ein Kombi, der selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h ruhig und präzise bleiben soll.

Der Innenraum ist schlicht und fahrerorientiert gestaltet. Alcantara und Carbon dominieren die Gestaltung, die Linienführung ist klar und reduziert. Vier Einzelsitze ersetzen die klassische Fünfsitzanordnung, vorn wie hinten kommen Schalensitze mit ausgeprägtem Seitenhalt zum Einsatz.