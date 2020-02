AC Schnitzer BMW 1er F40 (2020) Tuning Fahrwerk, Räder und Spoiler für den kompakten BMW

AC Schnitzer stellt den neuen BMW 1er auf 19-Zoll-Räder und legt ihn tiefer. Ein Programm für Exterieur und Interieur ist in Arbeit.

BMW bietet den 1er schon ab Werk auf Wunsch – und gegen Mehrpreis – mit Aerodynamikkomponenten aus dem Hause M an. Darüber hinaus sind Performance-Parts lieferbar, die zu einer nochmals sportlicheren Optik führen.

Wem Werksmaterial nicht individuell genug ist, dem bietet AC Schnitzer mit Tieferlegungs-Federn und größeren Rädern Tuning-Klassiker an. Mit dem Tieferlegungs-Federnsatz rückt der Kompakte 25 bis 35 Millimeter näher an die Straße – bei Fahrzeugen mit M-Sportfahrwerk reduziert sich die Tieferlegung um zehn Millimeter.

19-Zoll-Radsatz für Diesel und M135i

AC Schnitzer 19-Zoll-Radsatz, wahlweise in Anthrazit oder Bicolor.

Der 19-Zoll-Radsatz ist für die Diesel 118d, 120d und 120d xDrive sowie das Topmodell M135i xDrive lieferbar. Das AC1-Design mit fünf Doppelspeichen ist wahlweise in Anthrazit oder Bicolor ausgeführt. Es kostet ohne Montage inklusive Hankook-Reifen 3.190 Euro. Die Felgen haben rundum die Größe 7,5x19 Zoll, die Reifen die Dimension 225/35 R 19.

In Vorbereitung sind Auspuffblenden in „Sport Chrom“ und „Sport Schwarz“ für ein- und zweiflutige Endrohre. Der M-Dachspoiler bekommt einen kleinen Flügel verpasst, die Seitenschweller links und rechts einen „AC Schnitzer“-Aufkleber. Eine Schutzfolie für die Heckschürze ist bereits lieferbar, sie kostet 84 Euro. Teile für das Interieur sind in Vorbereitung: Dazu gehören Schaltwippen, Pedalauflagen und eine Fußstütze aus Aluminium.

Fazit

AC Schnitzer bietet für den neuen 1er der Baureihe F40 Tuning-Klassiker an. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte.