Brabus Mercedes EQS 53 4Matic+ Reichweiten-Tuning für Luxusgleiter

Modifizierte Motorsteuerungen, mehr Hubraum, größere Turbolader – bei Brabus versteht man sich schon seit Jahrzehnten auf das Tuning von Verbrennerantrieben. Vor den neuen Elektroantriebssträngen muss aber auch so eine Tuning-Größe bislang kapitulieren. Beim EQS von Mercedes haben die Bottroper einen anderen Ansatz gewählt, um für den Kunden ein Tuning-Benefit herauszuholen – die Aerodynamik.

Aerokit bringt Reichweite

Mit dem neu entwickelten Aerokit für den Mercedes EQS 53 4-Matic+ inklusive der montierten Brabus-Monoblock-M-Platinum-Edition-22-Zoll-Räder soll der Luftwiderstandbeiwert um 7,2 Prozent sinken. Wer leichter durch den Fahrtwind gleitet, kann mit seinen Energiereserven auch mehr Strecke machen. Brabus verspricht bei Geschwindigkeiten zwischen 100 und 140 km/h im Mittelwert eine um 7,0 Prozent erhöhte Reichweite.

Aber die in Sichtcarbon ausgeführten Brabus-Anbauteile erfreuen auch das Auge. Die Front wertet eine neue Spoilerlippe mit seitlich hochgezogenen Flaps auf. Neue Blenden auf den seitlichen Lufteinlässen lassen die Kühlluft leichter eintreten. Carbon-Luftleitelementen vor den hinteren Radläufen leiten den Fahrtwind gezielt an den Radhäusern vorbei. Die Heckansicht wird mit einem Diffusor und einem Spoiler optisch veredelt. Für den dunklen Auftritt wurden zudem alle Chromanbauteile mit schwarzem Lack überzogen. Die neun und 10,5 Zoll breiten Zehnspeichen-Schmiederäder überspannen Reifen in den Dimensionen 255/35 ZR 22 vorn und 295/30 ZR 22 hinten. Flankierend senkt ein Zusatzmodul das Ride Control+ Fahrwerk um 15 Millimeter vorn und 20 Millimeter hinten im Niveau ab.

Viel Leder und satter Preissprung

Luxus und Komfort in Reinkultur zelebriert Brabus mit der Masterpiece-Innenausstattung. Masterpiece bedeutet feinstes Leder bis in die letzte Ecke, in diesem Fall in tiefstem Schwarz. Auf den Sitzen gesteppt und perforiert, begleitet von Brabus-Plaketten. Zusatzkissen und Dachholme überspannt der Microfaser-Stoff Dinamica. Einzelne Elemente in den Türen und auf den Sitzen sind schwarz-grau meliertem Stoff ausgeführt. Dazu spendiert Brabus beleuchtete Einstiegsleisten, Carbon-Pedalauflagen sowie neue Teppiche für den Boden und den Kofferraum.

Wer sich nun sein Reichweiten-optimiertes Meisterstück bei Brabus ordern möchte, sollte 299.468 Euro bereithalten. Einen Standard EQS 53 4-Matic+ gibt es bei Mercedes bereits ab 155.010 Euro.

Fazit

Brabus schneidert dem EQS ein neues Aerodynamikpaket auf den Leib. Das senkt den Luftwiderstand und erhöht die Reichweite der Elektrolimousine. Das Auge freut sich über die elegant sportliche Optik, weint aber beim Blick auf den Preis.