Coachbuilder Militem Jeep und RAM mit Luxus-Überzug

Militem – was aus dem Lateinischen stammt und soviel wie Ritter bedeutet – kombiniert ur-amerikanische Auto-DNA mit italienischem Schick. Zudem wird der Antriebstechnik auf die Sprünge geholfen. Man selbst sieht sich als Luxusautohersteller, der ganz spezielle Kundenwünsche befriedigt. Beobachter könnten Militem auch ganz banal in die Sparte der Tuner verorten.

Basismodelle aus dem Hause Chrysler

Aktuell umfasst das Militem-Portfolio die Modelle Hero, Ferox und Magnum. Dahinter verbergen sich der Jeep Renegade, der Jeep Wrangler und der RAM 1500. Jedem Modell passt Militem einen umfangreichen Karosserieanbausatz an und wertet das Interieur mit viel Leder und anderen edlen Materialien auf. Dann geht es an die Motoren, die teilweise per Elektronik mit mehr Power versehen werden.

Der Renegade – ups, der Hero wird wahlweise mit einem auf 200 PS leistungsgesteigerten 1,3-Liter-Turbobenziner oder einem 190 PS starken Zweiliter-Diesel jeweils in Kombination mit Allradantrieb und Neungang-Automatik angeboten. Im Ferox auf Basis des Jeep Wrangler JL steckt wahlweise ein 272 PS starker Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner oder ein 3,6-Liter-V6-Benziner mit 285 PS. Hier sind Achtgang-Automatik und Allradantrieb gesetzt. Im Magnum auf RAM 1500-Basis arbeitet schließlich ein 5,7-Liter-Hemi-V8 mit 401 PS.

Karosserie-Kits für alle

Militem Militem und das entsprechende M als Markenzeichen finden sich überall an den Autos.

Die Karosseriekits umfassen je nach Modell Kotflügelverbreiterungen, neue Schürzen und Seitenschwellerverkleidungen und neue Kühlergrillabdeckungen. Gut sichtbar immer Militem-Schriftzüge und das Militem M als Markenzeichen. Ergänzend werden die Radhäuser mit großen Alufelgen und fetten Reifen gefüllt. Auf Wunsch wird auch das Fahrwerk deutlich angehoben.

Als Qualitätsmerkmal führen die Italiener Komplettabnahmen nach Vorgaben des deutschen TÜV an. Seine Kunden sucht Militem aber vorwiegend auf dem russischen Markt sowie in Nahen Osten. Preise werden nicht genannt.

Fazit

Militem ist ein neuer Luxusautohersteller aus Italien. Bei näherer Betrachtung betreiben die Südländer aber nur konventionelles Tuning und das nicht mal besonders ausgefallen.