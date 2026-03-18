Ineos Grenadier Modellpflege 2026: Neue Lenkung, neues Sondermodell

Mit dem Start ins dritte Jahr überarbeitet Ineos den Grenadier für das Modelljahr 2026 in mehreren technischen Details. Die Anpassungen betreffen sowohl den Station Wagon als auch den Quartermaster Pick-up. Zentrale Änderung ist eine neue Auslegung der Lenkung. Erstmals kommt ein Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung zum Einsatz. Im Bereich um die Mittellage wurde die Übersetzung reduziert, was zu einem direkteren Ansprechverhalten und einer präziseren Rückmeldung führen soll.

Neue Lenkung mit mehr Gefühl Bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, bei Spurwechseln oder Überholvorgängen soll sich daraus ein stabileres Fahrgefühl ergeben. In Kurven soll die modifizierte Kennlinie die Nachvollziehbarkeit von Lenkbefehlen verbessern. Ergänzend wurde der maximale Lenkeinschlag vergrößert. Das führt zu einer Reduzierung des Wendekreises um rund fünf Prozent.

Auch beim Klimasystem haben die Ingenieure nachgearbeitet. Überarbeitete Komponenten sollen die Leistungsfähigkeit von Heizung und Kühlung steigern. Ziel ist eine gleichmäßigere Temperierung des Innenraums, insbesondere bei großer Kälte oder Hitze.

Im Bereich der Fahrerassistenzsysteme wurde der Grenadier an neue Vorschriften angepasst. Die Systeme entsprechen damit den neuesten Vorgaben, unter anderem beim Intelligent Speed Assist. Neu ist eine Direktfunktion im Startbildschirm, mit der sich der akustische Warnton dieses Systems mit einem Tastendruck deaktivieren lässt.

Neue Black Edition Parallel zu den technischen Anpassungen erweitert Ineos die Modellpalette um eine neue Variante. Die Black Edition basiert auf der bereits umfangreich ausgestatteten Fieldmaster-Ausführung und wird sowohl als Station Wagon als auch als Quartermaster angeboten. Äußerlich kennzeichnet sie eine durchgehend in Schwarz gehaltene Gestaltung. Dazu zählen unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder in glänzendem Schwarz, ein entsprechend ausgeführtes Exterieur-Paket mit dunklem Kühlergrill und Unterfahrschutz sowie getönte Scheiben.

Im Innenraum setzt sich das dunkle Farbkonzept fort. Ein schwarzer Dachhimmel und entsprechend abgestimmte Materialien prägen das Interieur. Die Black Edition ist ausschließlich in der Lackierung Inky Black erhältlich und wird als vorkonfiguriertes Modell angeboten.

Preise bleiben unverändert Die Preise für das Modelljahr 2026 bleiben unverändert. Der Einstieg in die Baureihe beginnt weiterhin bei 71.140 Euro für den Utility Wagon. Der Quartermaster Pick-up startet bei 72.640 Euro, während höher ausgestattete Varianten wie Trialmaster und Fieldmaster ab 81.890 Euro angeboten werden. Die Black Edition positioniert sich mit einem Einstiegspreis von 82.890 Euro oberhalb dieser Versionen. Bestellungen sind bereits möglich, die Produktion ist jedoch auf einen begrenzten Zeitraum ausgelegt.